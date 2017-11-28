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Экономика

На конкурс выставили два месторождения угля в Кыргызстане

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана выставил на конкурс два месторождения бурого угля. Об этом сообщил сайт ГКПЭН.

Отмечено, что на конкурс выставили право разработки месторождения Шураб (Самаркандек Западный 1) в Баткенском районе одноименной области. Балансовые запасы угля на месторождении составляют 810 тысяч тонн. Из них для открытой отработки — 274 тысячи, для подземной — 536 тысяч тонн. Данные представлены на основании приблизительных расчетов.

Стартовая цена объекта — $5 тысяч 797, или 404 тысячи сомов.

Второе месторождение — Шураб (Самаркандек Западный). Площади месторождения в геологическом отношении изучены неравномерно. Его систематическое изучение началось в 1927 году. Подсчет запасов не производился по 14 пластам. На участке Самаркандек Западный требуется проведение геологоразведочных работ.

Стартовая цена объекта — $5 тысяч 60, или 353 тысячи сомов.

Аукцион на право разработки месторождений состоится 12 января 2018 года.
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