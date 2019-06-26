Фарид Ниязов назвал шестой созыв парламента самым низкорейтинговым

Шестой созыв Жогорку Кенеша самый низкорейтинговый в истории Кыргызстана. Об этом журналистам заявил экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.

По его словам, это последствия ошибок при формировании парламента в 2015 году.

«Отсутствие реальной оппозиции, которая могла бы преподнести весомые аргументы в свою пользу, на выборах привели к тому, что сейчас почти весь парламент стал соглашательским. Я не назову партию «Ата Мекен» оппозицией, потому что конструктивизма в ней в последние годы не было. В 2015 году по оппозиционному полю пытались пойти партия «Республика», «Бир Бол», «Ата Мекен». Когда мы показали, что в стране за четыре года появилось много перемен — строились дороги, школы, бюджет пополнился, велась борьба с коррупцией, они переменили свою риторику и стали говорить, что были рядом с Алмазбеком Атамбаевым и помогали ему», — сказал Фарид Ниязов.

Он отметил, что соглашательская позиция привела к тому, что в 2015 году страна получила слабый парламент.

«За эти годы мы не вырастили ни одной новой фигуры. Даже те молодые люди, на которых мы рассчитывали, не выросли. В этом парламенте практически не было споров. Те процессы, которые происходят сейчас в стране, при всей болезненности тоже полезный процесс. Я думаю, что Сооронбаю Жээнбекову не удастся поломать народ и следующие выборы будут достаточно конкуретными и серьезными», — добавил он.

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Стоит отметить, что в период президентства Алмазбека Атамбаева в стране осуждены более 30 человек по политическим мотивам. Комитет по защите полизаключенных недавно представил список тех, кто подвергся гонениям в последние годы нахождения у власти Атамбаева.

Ранее похожий список также составляли правозащитные организации. Они упрекали Алмазбека Атамбаева в том, что он зачистил оппозиционное поле накануне выборов в парламент 2015 года и президента — 2017-м. Гражданский активист Адиль Турдукулов неоднократно обращался к Алмазбеку Атамбаеву с просьбой принять волевое решение и оправдать всех оппозиционеров, осужденных по политическим мотивам.