19:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Фарид Ниязов назвал шестой созыв парламента самым низкорейтинговым

Шестой созыв Жогорку Кенеша самый низкорейтинговый в истории Кыргызстана. Об этом журналистам заявил экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.

По его словам, это последствия ошибок при формировании парламента в 2015 году.

«Отсутствие реальной оппозиции, которая могла бы преподнести весомые аргументы в свою пользу, на выборах привели к тому, что сейчас почти весь парламент стал соглашательским. Я не назову партию «Ата Мекен» оппозицией, потому что конструктивизма в ней в последние годы не было. В 2015 году по оппозиционному полю пытались пойти партия «Республика», «Бир Бол», «Ата Мекен». Когда мы показали, что в стране за четыре года появилось много перемен — строились дороги, школы, бюджет пополнился, велась борьба с коррупцией, они переменили свою риторику и стали говорить, что были рядом с Алмазбеком Атамбаевым и помогали ему», — сказал Фарид Ниязов.

Он отметил, что соглашательская позиция привела к тому, что в 2015 году страна получила слабый парламент.

«За эти годы мы не вырастили ни одной новой фигуры. Даже те молодые люди, на которых мы рассчитывали, не выросли. В этом парламенте практически не было споров. Те процессы, которые происходят сейчас в стране, при всей болезненности тоже полезный процесс. Я думаю, что Сооронбаю Жээнбекову не удастся поломать народ и следующие выборы будут достаточно конкуретными и серьезными», — добавил он. 

Читайте по теме
Список политзаключенных в Кыргызстане. Данные правозащитников
Стоит отметить, что в период президентства Алмазбека Атамбаева в стране осуждены более 30 человек по политическим мотивам. Комитет по защите полизаключенных недавно представил список тех, кто подвергся гонениям в последние годы нахождения у власти Атамбаева.   

Ранее похожий список также составляли правозащитные организации. Они упрекали Алмазбека Атамбаева в том, что он зачистил оппозиционное поле накануне выборов в парламент 2015 года и президента  2017-м. Гражданский активист Адиль Турдукулов неоднократно обращался к Алмазбеку Атамбаеву с просьбой принять волевое решение и оправдать всех оппозиционеров, осужденных по политическим мотивам.
Ссылка:
просмотров: 151
Версия для печати
Материалы по теме
Фарид Ниязов не считает политическими дела задержанных при режиме Атамбаева
Интернет-пост пресс-секретаря президента Фарид Ниязов назвал абсурдом
МВД опровергает политическое преследование Фарида Ниязова
Дело Фарида Ниязова. Эмильбек Каптагаев опровергает родственность с заявителем
Политический заказ. Фарид Ниязов прокомментировал свое уголовное дело
Уголовное дело Фарида Ниязова. Стали известны подробности
На Фарида Ниязова написали заявление в милицию
Ответ спикеру ЖК. Фарид Ниязов рассказал о заслугах Алмазбека Атамбаева
Фарид Ниязов о черной кассе избирательного штаба СДПК
Экс-советник президента Фарид Ниязов в 2017-м потратил почти все, что заработал
Популярные новости
Возле дома Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше собираются его сторонники Возле дома Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше собираются его сторонники
Алмазбек Атамбаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков брал у&nbsp;него деньги Алмазбек Атамбаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков брал у него деньги
Алмазбек Атамбаев заявил, что у&nbsp;него есть оружие и&nbsp;он&nbsp;ничего не&nbsp;боится Алмазбек Атамбаев заявил, что у него есть оружие и он ничего не боится
Неделя-24. $500 тысяч для Алмазбека Атамбаева и&nbsp;грабли для Сооронбая Жээнбекова Неделя-24. $500 тысяч для Алмазбека Атамбаева и грабли для Сооронбая Жээнбекова
Бизнес
Зарубежные авиарейсы на&nbsp;время турсезона на&nbsp;Иссык-Куле Зарубежные авиарейсы на время турсезона на Иссык-Куле
MegaCom приглашает на&nbsp;курсы по&nbsp;программированию с&nbsp;последующей стажировкой MegaCom приглашает на курсы по программированию с последующей стажировкой
Открывается новое авиасообщение по&nbsp;маршруту Шарджа&nbsp;&mdash; Бишкек&nbsp;&mdash; Шарджа Открывается новое авиасообщение по маршруту Шарджа — Бишкек — Шарджа
В&nbsp;Москве пройдет Фестиваль национального юмора &laquo;Кубок дружбы&nbsp;&mdash; 2019&raquo; В Москве пройдет Фестиваль национального юмора «Кубок дружбы — 2019»