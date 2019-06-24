Установлена личность дипломата, совершившего ДТП, в котором пострадал студент

Управление по обеспечению безопасности дорожного движения установило личность водителя, сбившего студента КГТУ. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Напомним, ДТП произошло 18 июня примерно в 17.30.

«Виновник ДТП — 51-летняя М.К., управляя автомашиной Lexus, двигалась по проспекту Чингиза Айтматова в северном направлении и напротив кинотеатра «Манас» совершила наезд на пешехода, который переходил дорогу по зебре на восток. В результате автонаезда 22-летний пострадавший М.Б. обратился в больницу. Собранные материалы переданы в следственный отдел по ДТП ГУВД Бишкека», — сообщили в УОБДД.

В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, за рулем автомобиля находилась сотрудница посольства. Однако не уточнили, в какой дипмиссии работает женщина. По информации пользователей соцсетей, участником ДТП была представитель посольства США в Кыргызстане.

«Она даже не остановилась, ее догнал свидетель ДТП. Из машины отказалась выйти, ссылаясь на то, что находится в транзитной машине и у нее есть неприкосновенность», — написала Нурайым Айткулова.

В дипломатической миссии пока не комментируют дорожный инцидент.