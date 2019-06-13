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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 13 июня без осадков. День увеличился до 15 часов 18 минут. Воздух прогреется до +25 градусов.

Отключение газа, света, воды

  • до 14 июня газа не будет в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой.

  • до 14 июня в связи с проводимыми ОсОО «Газпром Кыргызстан» ремонтно-восстановительными работами горячей воды не будет по адресам: детский сад № 110; улицы П.Лумумбы, 48-110; Кустанайская, 38, 40; Астраханская, 33; Нарвская; Профсоюзная; Сельповская; проспект Жибек Жолу, 625, переулок Красноводский, 1а.

Памятные даты

Образован Иссык-Кульский государственный университет

Одно из самых крупных учебных заведений страны создано постановлением Совета народных комиссаров Киргизской ССР 13 июня 1940 года как двухгодичный учительский институт. Первым директором института был А.Шеньдрих, а его заместителем — известный филолог Зияш Бектенов.

Решением Совета Министров СССР от 22 апреля 1953 года на базе учительского института создан Пржевальский государственный педагогический институт. С получением нового статуса вуз поднял на высокий уровень подготовку педагогов не только для Иссык-Кульской и Нарынской областей, но и для всего Кыргызстана. Он стал одним из передовых учебных заведений высшего педагогического образования республики.

18 декабря 1992 года стал университетом, ему присвоено имя Касыма Тыныстанова.

В США запатентована безопасная булавка

13 июня 1825 года нью-йоркский механик Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. Ему нужно было срочно заплатить долг $15, а денег не было. Подумав пару часиков, он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца у нее была кольцевая пружинка, а с другого пластинчатый замочек («приемничек») для кончика иглы. И тут же продал права на свое изобретение за $400.

Идея Ханта была ненова, ведь безопасную булавку придумали еще задолго до него. Подобные изделия использовались многими древними и средневековыми народами.

Люди, которые меняли мир

Умер Герой Советского Союза Ефрем Курочкин

Фото www.moypolk.ru. Ефрем Курочкин

Родился 21 января 1921 года в Пржевальске. Сержант Рабоче-крестьянской Красной армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.

С июля 1941-го — на фронтах Великой Отечественной войны.

К июлю 1944 года гвардии сержант Ефрем Курочкин командовал орудием 220-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 48-й армии 1-го Белорусского фронта.

Отличился во время освобождения Минской области Белорусской ССР. 4 июля 1944-го расчет Ефрема Курочкина участвовал в отражении немецкой контратаки в районе деревни Узляны Пуховичского района. В критический момент боя Курочкин поднял свой расчет в атаку, отбросив противника.

После окончания войны проживал в поселке Джети-Огуз Иссык-Кульской области, до выхода на пенсию работал на шахте.

Умер 13 июня 1986 года.

У кого намечается той

Жыргалбек уулу Кайрат

Родился 13 июня 1993 года. Член национальной сборной КР по футболу, нападающий.

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представляет несколько экспозиций;
  • в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»; Подробнее

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

  • международные соревнования по вольной борьбе.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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