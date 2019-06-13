В Бишкеке 13 июня без осадков. День увеличился до 15 часов 18 минут. Воздух прогреется до +25 градусов.

Отключение газа, света, воды

до 14 июня газа не будет в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой.

до 14 июня в связи с проводимыми ОсОО «Газпром Кыргызстан» ремонтно-восстановительными работами горячей воды не будет по адресам: детский сад № 110; улицы П.Лумумбы, 48-110; Кустанайская, 38, 40; Астраханская, 33; Нарвская; Профсоюзная; Сельповская; проспект Жибек Жолу, 625, переулок Красноводский, 1а.

Памятные даты

Образован Иссык-Кульский государственный университет

Одно из самых крупных учебных заведений страны создано постановлением Совета народных комиссаров Киргизской ССР 13 июня 1940 года как двухгодичный учительский институт. Первым директором института был А.Шеньдрих, а его заместителем — известный филолог Зияш Бектенов.

Решением Совета Министров СССР от 22 апреля 1953 года на базе учительского института создан Пржевальский государственный педагогический институт. С получением нового статуса вуз поднял на высокий уровень подготовку педагогов не только для Иссык-Кульской и Нарынской областей, но и для всего Кыргызстана. Он стал одним из передовых учебных заведений высшего педагогического образования республики.

18 декабря 1992 года стал университетом, ему присвоено имя Касыма Тыныстанова.

В США запатентована безопасная булавка

13 июня 1825 года нью-йоркский механик Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. Ему нужно было срочно заплатить долг $15, а денег не было. Подумав пару часиков, он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца у нее была кольцевая пружинка, а с другого пластинчатый замочек («приемничек») для кончика иглы. И тут же продал права на свое изобретение за $400.

Идея Ханта была ненова, ведь безопасную булавку придумали еще задолго до него. Подобные изделия использовались многими древними и средневековыми народами.

Люди, которые меняли мир

Умер Герой Советского Союза Ефрем Курочкин

Фото www.moypolk.ru. Ефрем Курочкин

Родился 21 января 1921 года в Пржевальске. Сержант Рабоче-крестьянской Красной армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.

С июля 1941-го — на фронтах Великой Отечественной войны.

К июлю 1944 года гвардии сержант Ефрем Курочкин командовал орудием 220-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 48-й армии 1-го Белорусского фронта.

Отличился во время освобождения Минской области Белорусской ССР. 4 июля 1944-го расчет Ефрема Курочкина участвовал в отражении немецкой контратаки в районе деревни Узляны Пуховичского района. В критический момент боя Курочкин поднял свой расчет в атаку, отбросив противника.

После окончания войны проживал в поселке Джети-Огуз Иссык-Кульской области, до выхода на пенсию работал на шахте.

Умер 13 июня 1986 года.

У кого намечается той

Жыргалбек уулу Кайрат

Родился 13 июня 1993 года. Член национальной сборной КР по футболу, нападающий.

Куда сходить

Культура

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представляет несколько экспозиций ;

; в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»; Подробнее

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

международные соревнования по вольной борьбе.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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