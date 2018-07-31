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Экономика

За семь месяцев в счет бюджета профинансировано строительство 138 объектов

Из стимулирующих грантов профинансировано 138 проектов на 129 миллионов 523,2 тысячи сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, деньги выделялись, исходя из заявок органов местного самоуправления. Больше всего в республике строится школ (33 объекта на 30 миллионов 5,7 тысячи сомов) и детских садов (33 объекта на 32 миллиона 334,8 тысячи сомов). А вот меньше всего строится объектов здравоохранения — 7 больниц на 4 миллиона 908 тысяч сомов.

В разрезе регионов больше всего средств выделено Ошской области. Здесь возводится 29 объектов на 32 миллиона 645,4 тысячи сомов. На втором месте Нарынская область — 21 объект на 28 миллионов 316,7 тысячи сомов. Меньше всего объектов строится в Таласской области (9). Но сумма финансирования составила 11 миллионов 845,1 тысячи сомов. Меньше всего денег выделяется для Чуйской области (23 проекта на 9 миллионов 719,5 тысячи сомов) и Баткенской области (13 проектов на 9 миллионов 717,8 тысячи сомов).
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