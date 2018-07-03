За полгода за счет бюджета профинансировано строительство 78 соцобъектов

На 1 июля 2018 года из республиканского бюджета по статье «стимулирующие гранты» выделено 45 миллионов 234,5 тысячи сомов на 78 проектов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, больше всего проектов реализовано в Ошской (22 проекта на 11 миллионов 707,2 тысячи сомов), Нарынской (17 проектов на 9,5 миллиона сомов) и Джалал-Абадской (16 проектов на 8,4 миллиона сомов) областях. Меньше всего средств получили Чуйская (3 проекта на 1,5 миллиона сомов) и Баткенская области (4 проекта на 2,3 миллиона сомов). В Иссык-Кульской области реализуют десять проектов на 7,8 миллиона сомов, а в Таласской — шесть проектов на 3,7 миллиона сомов.

Больше всего денег из бюджета выделено на строительство школ — 12 миллионов 961,5 тысячи сомов.

Кроме того, 11 миллионов 149 тысяч сомов Минфин перечислил на строительство спортивных объектов и 9,1 миллиона сомов — на детские сады. Средства перечислены также на строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры (5,5 миллиона сомов), культуры (2,6 миллиона сомов), административного назначения (2,3 миллиона сомов) и здравоохранения (1,5 миллиона сомов).

«Органы местного самоуправления проводят тендеры для определения подрядных организаций на выполнение строительных работ. После того как МСУ предоставляют заключенные с победителями конкурсов договоры, начинается финансирование проектов. На 1 июля 2018 года по итогам заключенных контрактов на выполнение работ наблюдается экономия средств в 53 миллиона сомов», — прокомментировали в Минфине.

Всего на финансирование проектов по статье «стимулирующие гранты» в бюджете 2018 года предусмотрено 500 миллионов сомов. Для финансирования одобрены 213 проектов.