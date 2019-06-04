Кыргызстан установил дипломатические отношения с Гренадой

Накануне в посольстве Кыргызстана в Москве состоялась церемония подписания совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Кыргызстаном и Гренадой. Об этом сообщила пресс-служба Посольства КР в Российской Федерации.

По ее данным, с кыргызской стороны документ подписал посол Кыргызской Республики в России Аликбек Джекшенкулов, с гренадской — посол Гренады в РФ Олег Фирер.

Послы обсудили возможные направления сотрудничества Кыргызстана и Гренады на двустороннем уровне и в рамках международных организаций, прежде всего ООН, рассмотрели возможность поддержки кандидатуры Кыргызстана в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2019-2023 годы и непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.

Гренада — страна в Карибском море, расположенная на острове с таким же названием и еще нескольких меньшей площади. Главный остров Гренады часто называют Островом специй из-за многочисленных плантаций мускатного ореха.