Аннексия Гренландии. Лишь 17 процентов участников опроса поддерживают Трампа

Желание Дональда Трампа «приобрести» Гренландию поддерживают 17 процентов граждан США. Такие итоги получены в ходе социологического опроса Ipsos, проведенного по заказу Reuters.

Почти половина американцев (47 процентов) не одобряет порывы президента страны получить контроль над автономной территорией Дании.

При этом большинство участников опроса (71 процент) считают «плохой идеей» применение военной силы для захвата острова. Лишь 4 процента респондентов расценивают такой вариант как «хороший». Две трети опрошенных уверены, что подобные попытки нанесут ущерб отношениям Соединенных Штатов с европейскими странами и НАТО.

Американцы расходятся в оценке того, насколько в принципе Гренландия важна для США. 33 процента опрошенных посчитали остров стратегически важным, 32 процента выбрали вариант «не так важен», а 35 процентов не определились. 
