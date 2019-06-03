Приют для кризисных беременных открыли в Бишкеке

В Бишкеке на базе Свято-Воскресенского кафедрального собора открыли приют для кризисных беременных «Надежда».

Приют рассчитан на одновременное пребывание в нем четырех мам с детьми. Для них оборудованы боксы, в которых все подготовлено, чтобы подопечные находились в безопасности и комфорте. Женщинам здесь не только предоставят кров, одежду и питание, но и окажут социальную, психологическую и юридическую помощь.

«По проекту планируется, что женщина сможет находиться в нашем центре, пока ребенку не исполнится три месяца. Обращаться сюда могут любые беременные, оказавшиеся в сложной ситуации, независимо от национальности и вероисповедания. После выхода из центра Бишкекская и Кыргызстанская епархия еще месяц оплачивает женщине стоимость съемного жилья», — рассказала сестра милосердия Надежда Хохлова.

В епархии подчеркнули, что кризисный центр создан для экстренных ситуаций, когда женщине совсем некуда идти.

При обращении в приют беременных стараются помочь женщинам без отрыва от реальной жизни. Ведь рано или поздно им придется вернуться. А тех, кто окажется в центре, будут постепенно готовить к жизни в реальных условиях.

«Наша цель такова, чтобы женщины научились жить самостоятельно, без постоянной помощи извне. Как один из вариантов — три женщины из кризисного центра могут скооперироваться, одна будет смотреть за детьми, а остальные — работать. Кому-то нужна помощь в установлении связи с родными. В этом мы будем помогать», — отметила Надежда Хохлова.

Сегодня в кризисном центре есть одна постоялица — Ольга. Ее дочке Софии пять месяцев. Все это время женщина живет в епархии, по возможности помогает сотрудникам социального отдела. Но в будущем планирует отдать дочку в детский сад и выйти на работу.

«Подобный проект — первый в Кыргызстане. Хотелось бы, что каждый из нас был внимательнее к окружающим. Возможно, кому-то из ваших близких, соседей, знакомых нужна помощь. Часто важно помочь именно в первое время, когда беременная не знает, как ей быть, что делать. Дальше уже проще. Я призываю каждого не быть равнодушным и помогать ближним», — отметил глава Бишкекской и Кыргызстанской епархии епископ Даниил.