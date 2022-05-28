Епископ Савватий Бронницкий возглавил Бишкекскую епархию

Участники заседания Священного синода Русской православной церкви освободили епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила от управления Бишкекской епархией, назначив его викарием Вятской епархии с титулом «Оричевский».

Фото из интернета. Новый глава Бишкекской епархии Савватий Бронницкий

Преосвященным Бишкекским и Кыргызстанским главой синод назначил епископа Савватия Бронницкого, викария Святейшего патриарха Московского и всея Руси с освобождением его от должности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами и выражением ему благодарности за понесенные труды.

Епископ Савватий Бронницкий, викарий Святейшего патриарха Московского и всея Руси родился 5 августа 1967 года в селе Сосновском Таврического района Омской области. В 1984-м после окончания школы поступил в Омское высшее общевойсковое командное училище. В 1988 году закончил обучение с присвоением звания лейтенанта и распределен на службу.

В 1990-м окончил курсы Генерального штаба. Принял крещение. 4 ноября 1995 года рукоположен в сан диакона, 5 ноября — в сан иерея.

В 2006-м окончил Тобольскую духовную семинарию. На Пасху в 2007 году Святейшим патриархом Алексием II возведен в сан игумена.

Наречен епископом в 2012-м. Решением Священного синода от 13 апреля 2021 года назначен председателем Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами с освобождением от управления Тарской епархией.

С 13 апреля 2021-го — член Высшего церковного совета Русской православной церкви.