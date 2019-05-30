Не готовы ходить пешком. На каких машинах ездят мэр Бишкека и его заместители

В мэрии Бишкека 24.kg рассказали, для кого покупают четыре автомобиля на 3 миллиона сомов.

По словам руководителя мэрии Балбака Тулобаева, автопарк муниципалитета не обновлялся несколько лет. За Азизом Суракматовым числится «Мерседес» 1996 года выпуска в нерабочем состоянии. От покупки нового автомобиля он отказался, так как пользуется личным.

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На балансе мэрии также числился нерабочий «Мерседес» 2010 года выпуска, закрепленный за спикером Бишкекского городского кенеша Жаныбеком Абировым. В этом году ему купили «Тойоту Камри» 2008 года выпуска.

В 2018-м купили «Тойоту» для первого вице-мэра. До этого использовали «Мицубиси Паджеро» 2008 года выпуска. Вице-мэр по социльным вопросам пользуется «Мерседесом» 2005 года выпуска. За руководителем аппарата муниципалитета закреплен «Мерседес» 1997 года выпуска.

Ежегодно на содержание служебных автомобилей тратят около 500 тысяч сомов.

Мэрия просила БГК купить еще 8 машин — четырем вице-мэрам и акимам четырех районов столицы, но депутаты одобрили покупку машин только для вице-мэров.

По словам Балбака Тулобаева, чиновники мэрии пока не готовы ходить пешком или пользоваться общественным транспортом из-за частых поездок по городу. Он уверяет, что служебные машины используются только в рабочее время.