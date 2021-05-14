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Общество

Рис, картофель, мука. Бишкекасфальтсервис купит продукты на 2,5 миллиона сомов

Бишкекасфальтсервис объявил тендер на приобретение продуктов питания. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, на эти цели муниципальное предприятие, занимающееся ремонтом дорог, планирует потратить 2 миллиона 514 тысяч 800 сомов. С какой целью оно приобретает продукты питания, не указано.

В перечне покупок по 1,2 тонны риса, лапши, гречки, сахара, гороха, 1,4 тонны макарон, 150 килограммов специй, 700 килограммов томатной пасты, 14 тысяч булок хлеба, 400 килограммов чая, 1 тонна вермишели, 1,4 тысячи литров растительного масла, 5 тонн картофеля, по 3,5 тонны моркови и лука, 600 килограммов болгарского перца, 800 килограммов капусты, 100 килограммов молотого перца и 300 килограммов соли.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194023/
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