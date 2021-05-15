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Общество

На обеды сотрудникам. Зачем Бишкекасфальтсервис закупает продукты питания

Продукты питания почти на 2,5 миллиона сомов Бишкекасфальтсервис закупает, чтобы кормить обедами сотрудников. Об этом 24.kg сообщил заведующий административно-хозяйственным отделом муниципального предприятия Токтобек Усенбеков.

По его словам, объем закупаемых продуктов рассчитан на полгода для 330 человек. «Все работники предприятия кушают в будние дни один раз. Если работа дорожных рабочих и мастеров продлится до вечера, то им предоставляется и ужин», — отметил Токтобек Усенбеков.

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В Бишкекасфальтсервисе сказали, что закупка осуществляется не на бюджетные средства, а за счет прибыли предприятия.

Отметим, что в перечне покупок по 1,2 тонны риса, лапши, гречки, сахара, гороха, 1,4 тонны макарон, 150 килограммов специй, 700 килограммов томатной пасты, 14 тысяч булок хлеба, 400 килограммов чая, 1 тонна вермишели, 1,4 тысячи литров растительного масла, 5 тонн картофеля, по 3,5 тонны моркови и лука, 600 килограммов болгарского перца, 800 килограммов капусты, 100 килограммов молотого перца и 300 килограммов соли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194050/
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