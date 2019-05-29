Скандал в «Акнете». Учредителей компании не пускают в офис

Один из учредителей ОсОО «Акнет» Руслан Абдумажитов и адвокат его партнера Аскара Кутанова Зарылкан Токтосунова не смогли попасть в офис компании — двери были закрыты.

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«Фирма всегда работала без обеда, и здесь никогда не было охраны. Абоненты в любое время могли прийти и решить свои вопросы. Сейчас под предлогом обеда решили не пускать нас», — заявил Руслан Абдумажитов.

Позже учредителей ОсОО все-таки пустили в здание, но двери многих кабинетов, в том числе руководителей, бухгалтерии и абонентского отдела, оказались заперты.

«Я не приходил в офис с момента возникновения конфликта с Кубаном Ажимудиновым и получения угроз от него», — объяснил Руслан Абдумажитов.

Учредители пытаются ввести внешнее управление в «Акнет». По словам адвоката Зарылкан Токтосуновой, Аскар Кутанов болен и находится в отделении онкологии.

Напомним, что накануне президент компании Кубан Ажимудинов задержан сотрудниками МВД. Он водворен в ИВС. Следствие ходатайствует об аресте главы «Акнета».

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других грехах.