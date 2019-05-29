Очень нужная инсталляция «Козел». Что нелепого покупают чиновники

Государственные органы продолжают радовать читателей 24.kg нелепыми закупками. Только от такой расточительности совсем не смешно.

Когда хочется праздника

В середине апреля департамент коммунального хозяйства и благоустройства при мэрии Джалал-Абада начал подготовку к Новому году. Который давно настал. На 148 тысяч сомов потребовалось купить новогоднее оформление.

Поставщика удалось найти лишь со второй попытки. Видимо, он также еще продолжает отмечать Новый год.

Муниципалитет Кочкор-Аты забыл, что религия отделена от государства, и хотел провести ифтар за казенный счет. На продукты питания планировалось потратить 67 тысяч 525 сомов.

Как сообщили 24.kg в мэрии, тендер отменили, так как отпала необходимость.

Надеемся, Покровская сельская управа, Орокский айыл окмоту, тоже объявившие тендер на закупку продуктов для ифтара, последуют тому же примеру.

Орокский айыл окмоту планирует за счет местного бюджета накормить 80 человек. Покровская сельская управа намеревалась совместить празднование Дня матери с ифтаром.

Это не первый раз, когда органы местной власти пытались провести ифтар за казенный счет. В 2018 году тендеры объявляли Новопавловский айыл окмоту и сельская управа Кок-Джар. Впоследствии их отменили. В 2017-м такая же ситуация произошла в Нижне-Ала-Арчинском и Фрунзенском айыл окмоту.

Я памятник себе воздвиг...

Дому культуры Таш-Булакского айыльного округа потребовался козерог. Из местного бюджета на установку инсталляции выделили 35 тысяч сомов.

КП «Бишкектеплоэнерго» также не представляет жизни без горного козла. Двухметровый памятник теке установили возле котельной «Ротор» в столичном микрорайоне «Джал».

Сотрудники отдела закупок, похоже, не знали, как замаскировать столь странную покупку.

В объявлении они указали — «кованная композиция анамалистического жанра», имея в виду, скорее всего, анималистический жанр. Или все же речь идет об аномалиях?

Как бы там ни было, закупка обошлась в 120 тысяч сомов.

Муниципальное территориальное управление № 10 не нашло другого места для установки информационного стенда «Память участникам революции 7 апреля 2010 года», как сквер, открытый в память о событиях 24 марта 2005-го.

Табличка обошлась в 76,1 тысячи сомов.

Забота о депутатах

В Жогорку Кенеше то и дело поднимают вопрос об экономии и нерациональном использовании бюджетных средств. Но когда речь заходит о самих парламентариях, они тут же забывают о своих же словах.

Напомним, что депутаты показательно отказались от служебного транспорта. Некоторым из них даже стало стыдно за коллег, которые приезжают в «Белый дом» на автобусе. Однако расходы на гараж Жогорку Кенеша не сокращаются.

В бюджете ЖК заложено по 40 тысяч ежемесячных транспортных расходов на каждого нардепа.

На днях возникла срочная необходимость купить летние шины для служебки — «Лексуса 470LX». На эти цели выделено 25 тысяч сомов.

Незадолго до этого планировалось купить летние шины на 560 тысяч сомов, однако тендер отменили из-за недостаточного числа участников. Не исключено, что шины все же купят напрямую ввиду той же срочной необходимости.

В марте для служебных машин на 84 тысячи сомов купили аккумуляторы. Почти миллион сомов потратили на запчасти для служебных «Тойот». Еще в 500 тысяч сомов обошелся ремонт «Кадиллаков».

К слову отметим, что «Кадиллаки» ремонтировали и в прошлом году, потратив 720 тысяч сомов. Причем процедуру закупок несколько раз упрощали.

Ранее за Жогорку Кенешем числилось 111 автомобилей. После отказа их количество сократилось до 53. Как уверяют в парламенте, служебки используют для встречи иностранных делегаций.

Напомним, что Китай выделил Кыргызстану грант в виде 50 автомашин, из них 46 «Кадиллаков» и 4 микроавтобуса, которые переданы в автотранспортный отдел управделами в рамках соглашения между правительствами КР и КНР о технико-экономическом сотрудничестве от 5 июня 2012 года.

Эти автомобили использовались для обслуживания XIII саммита глав государств ШОС в Бишкеке.

Секреты маскировки

Порой среди государственных закупок можно встретить полную несуразицу. Помните, в 2017 году управление капитального строительства Оша покупало абракадабру за 2,8 миллиона сомов?

Пальмы на Иссык-Куле и покрашенные газоны вместо озеленения уже не смущают. Филиал ОАО «Кыргызалтын» санаторий «Кыргызское взморье» пошел дальше и намерен перепрофилировать старый холодильник под борцовский зал.

На такую модернизацию заложили 7 миллионов 67,4 тысячи сомов. ОсОО «Мега строй кей джи» согласилось заняться старым холодильником за 4 миллиона 954 тысячи 346 сомов.

Светло-полянская сельская управа схитрила и под видом учебников покупает для школьников тетради, альбомы и карандаши. Интересно, за сколько учебников чиновников в итоге отчитаются.