Республиканская неделя чистоты пройдет в начале июня в Кыргызстане

В Кыргызстане пройдет республиканская неделя чистоты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и туризма.
«Подобные экологические акции поднимают нравственное воспитание и культурное сознание наших граждан к необходимости защиты окружающей среды, заботе об экологии и необходимости ответственного и патриотического отношения к природе», — отметили в ведомстве.
Организаторы призывают граждан не только присоединиться к акции, но и задуматься о постоянном сохранении чистоты в общественных местах, о разумном потреблении ресурсов и их правильной утилизации.