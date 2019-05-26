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Общество

Республиканская неделя чистоты пройдет в начале июня в Кыргызстане

В Кыргызстане пройдет республиканская неделя чистоты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и туризма.

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По ее данным, организаторами акции выступают департамент туризма, общественный фонд «Эко Деми», ОО «Чистый Иссык-Куль» и ОФ «Тонус». Акции по очистке страны от мусора пройдут в преддверии туристического сезона — 2019 с 1 по 10 июня.

«Подобные экологические акции поднимают нравственное воспитание и культурное сознание наших граждан к необходимости защиты окружающей среды, заботе об экологии и необходимости ответственного и патриотического отношения к природе», — отметили в ведомстве.

Организаторы призывают граждан не только присоединиться к акции, но и задуматься о постоянном сохранении чистоты в общественных местах, о разумном потреблении ресурсов и их правильной утилизации.
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