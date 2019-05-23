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Общество

Авиарейс Ташкент — Тамчи запустят в конце июня

На летний туристический сезон с конца июня будет запущен авиарейс Ташкент — Тамчи — Ташкент. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана.

По ее данным, при содействии посольства Кыргызстана в Узбекистане туристическими компаниями INSPIRO TRAVЕI (Кыргызстан) и «АЗИЯ ЛЮКС TRAVЕI» (Узбекистан) совместно с авиакомпанией «Узбекистон хаво йуллари» планируется возобновление чартерного авиарейса. Он будет действовать с 27 июня по 6 сентября 2019 года.

«Рейсы по маршруту Ташкент — Тамчи — Ташкент будут осуществляться один раз в неделю по четвергам. В рамках запуска рейса планируется проведение информационного тура для представителей средств массовой информации Узбекистана в Кыргызстане», — говорится в сообщении.
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