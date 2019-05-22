Госкомсвязи предложено возглавить Дастану Догоеву. Что о нем известно

Премьер-министр определился с кандидатом на должность главы Государственного комитета информационных технологий и связи. Мухаммедкалый Абылгазиев внес президенту страны представление о кандидатуре Дастана Догоева.

Дастан Догоев на госслужбе с 2012 года. Он был начальником отдела управления проектами, к 2014-му поднялся до заместителя директора по развитию в ГП «Инфосистема» при Минфине КР.

В 2014-2017 годах занимал должность заместителя председателя Государственной регистрационной службы, а после и возглавлял ведомство в течение года.

14 февраля 2018-го ушел с этого поста по собственному желанию. Спустя четыре месяца глава государства Сооронбай Жээнбеков назначил его своим советником на общественных началах.

По последнему громкому делу в ГРС — по закупке бланков биометрических загранпаспортов — Дастан Догоев проходит свидетелем. Во время допроса в ГКНБ прошла информация, что его задержали, но после чекисты опровергли это.

Его адвокат Бакыт Осмоналиев заявил, что Дастан Догоев не имеет никакого отношения к тендеру на закупку загранпаспортов.

Напомним, что руководство ГП «Инфоком» и ГРС задержано и водворено в СИЗО ГКНБ. Решением суда арестованы директор ГП «Инфоком» Талант Абдуллаев, статс-секретарь Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев. Последний возглавлял тендерную комиссию по закупке бланков для биометрических паспортов. Его отпустили под домашний арест.

Всем троим предъявлено обвинение в коррупции.

По данным Министерства юстиции, у Дастана Догоева было ОсОО «Макс Трейд». Компания, зарегистрированная в 2005 году, прекратила свое существование 22 апреля 2019-го.

Дастану Догоеву 32 года. Он получил образование в Лондоне по специальности «управление бизнесом». В 2008-м окончил Кингстонский университет по специальности «бизнес-управление». В 2009 году проходил курсы повышения квалификации по Программе предварительных условий, «Пять предварительных шагов ХАССП», «Семь обязательных процедур ИСО 2000-2005».

Трудовая деятельность

В 2018 году Дастан Догоев стал одним из победителей международного конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы».

Напомним, что накануне стало известно об отставке прежнего руководителя ГКИТиС Бакыта Шаршембиева. Его уход связывают со скандалом в «КТ Мобайл».

Алина Шаикова ранее рассказала журналистам, что вместе с Дастаном Догоевым их пригласил на обед глава ГКНБ Идрис Кадыркулов. Он лоббировал компанию «КБА НотаСис С.А.». Алина Шаикова и Дастан Догоев отказали в лоббировании. После скандала и глава ГРС, и председатель ГКНБ лишились своих постов.

Не исключено, что Дастан Догоев откажется от предложения премьера после череды скандалов в сфере реализации ряда проектов по цифровизации.