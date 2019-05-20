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Общество

Спортивно-стрелковый комплекс открылся в Бишкеке

Фото аппарата правительства КР. Спортивно-стрелковый комплекс открылся в городе Бишкеке

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев принял участие в церемонии открытия спортивно-стрелкового комплекса и сквера в Бишкеке. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР. 

По его данным, комплекс полностью соответствует всем международным олимпийским стандартам. Стрелковый тир оборудован мишенями SIUS, лицензированными Международной федерацией спортивной стрельбы (ISSF). 

Глава правительства отметил, что открытие таких спортивных объектов будет способствовать развитию отечественного спорта, на таких спортивных площадках должны воспитываться будущие мастера спорта и чемпионы.

аппарата правительства КР
Фото аппарата правительства КР. Спортивно-стрелковый комплекс открылся в городе Бишкеке

Он напомнил о славном прошлом стрелкового спорта Кыргызской Республики, связанном в первую очередь с олимпийским чемпионом Александром Мелентьевым, и поблагодарил меценатов, поддержавших усилия Федерации стрелкового спорта по открытию комплекса.

Далее премьер-министр принял участие в открытии нового сквера, разбитого в южной части столицы и осмотрел его территорию. 

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что правительство уделяет особое внимание вопросу озеленения столицы, для чего реализует комплекс мероприятий по строительству новых скверов и благоустройству общественных пространств.
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Дословно. Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев
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