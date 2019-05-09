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Общество

«Бессмертный полк». Желающих присоединиться к колонне будут досматривать

Милиция Бишкека в 2019 году усиливает меры безопасности во время шествия «Бессмертного полка». Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

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По ее данным, по маршруту движения будут установлены контрольно-пропускные пункты. Через них граждане могут присоединяться к основной колонне, но будут предварительно досмотрены.

«В колонну запрещено проносить колюще-режущие предметы, спиртные напитки, фейерверки, петарды, оружие любого вида. Не рекомендуется брать с собой стеклянные бутылки и другие изделия из стекла»,  сообщили в пресс-службе.

Напомним,  участники акции «Бессмертный полк» начинают собираться на пересечение улиц Масалиева и Байтика Баатыра. Движение колонны начнется в 10.00.
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