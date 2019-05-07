Поборы в школах. Государство не знает, сколько нужно средств на одного ученика

Государство не знает, сколько нужно денег на образование одного ребенка в Кыргызстане. Об этом на круглом столе заявила депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова.

Она напомнила, что родительские фонды при школах начали создавать в 1990-е годы.

«Это же не на пустом месте возникло. Вспомните те годы, была потребность, образование задыхалось. И тогда родители нашли выход. В тот момент они помогли выжить образованию. Потом, когда школы стали вставать на ноги, у некоторых органов появилась зависть, особенно у фискальных, и они стали просить с ними поделиться. Но отчеты должна не школа представлять, а ОФ, участниками которых являются родители», — сказала депутат.

Родители из-за безграмотности не обращаются в фонды, а требуют с директоров. Они тоже не блещут правовой грамотностью и начинают оправдываться. Евгения Строкова

Евгения Строкова добавила, что рабочая группа изучает вопрос введения какой-то потребительской финансовой суммы, которая могла бы официально взиматься с родителей и помочь выжить школе.

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«Но нужно дать точное определение, что такое образование. Труд учителя государство оплачивает, а вот инфраструктура, материальная база, которая должна помочь образованию, — на это у государства нет денег. Надо это признать и высчитать сумму, которая позволит образованию быть современным», — сказала она.

Евгения Строкова добавила, что Минфин и Минобразования до сих пор не высчитали, сколько нужно денег на одного ребенка в условиях современного образовательного рынка.

«По сути, мы не знаем, сколько нужно денег на образование одного ребенка», — сказала депутат.