14:06
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Поборы в школах. Государство не знает, сколько нужно средств на одного ученика

Государство не знает, сколько нужно денег на образование одного ребенка в Кыргызстане. Об этом на круглом столе заявила депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова.

Она напомнила, что родительские фонды при школах начали создавать в 1990-е годы.

«Это же не на пустом месте возникло. Вспомните те годы, была потребность, образование задыхалось. И тогда родители нашли выход. В тот момент они помогли выжить образованию. Потом, когда школы стали вставать на ноги, у некоторых органов появилась зависть, особенно у фискальных, и они стали просить с ними поделиться. Но отчеты должна не школа представлять, а ОФ, участниками которых являются родители», — сказала депутат.

Родители из-за безграмотности не обращаются в фонды, а требуют с директоров. Они тоже не блещут правовой грамотностью и начинают оправдываться.

Евгения Строкова

Евгения Строкова добавила, что рабочая группа изучает вопрос введения какой-то потребительской финансовой суммы, которая могла бы официально взиматься с родителей и помочь выжить школе.

Читайте по теме
Поборы в школах. Госорганы не имеют права проверять общественные фонды
«Но нужно дать точное определение, что такое образование. Труд учителя государство оплачивает, а вот инфраструктура, материальная база, которая должна помочь образованию, — на это у государства нет денег. Надо это признать и высчитать сумму, которая позволит образованию быть современным», — сказала она.

Евгения Строкова добавила, что Минфин и Минобразования до сих пор не высчитали, сколько нужно денег на одного ребенка в условиях современного образовательного рынка.

«По сути, мы не знаем, сколько нужно денег на образование одного ребенка», — сказала депутат.
Ссылка:
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
Поборы в школах. Узаконить родительские сборы не позволяет законодательство
Поборы в школах. Без родительских взносов техническое оснащение не улучшить
Поборы в школах. Госорганы не имеют права проверять общественные фонды
Конфликт в Новопавловской школе. Учителя готовы уволиться
Остановите поборы! Решение по работе фонда должны принять родители
Поборы в школах к выпускному. Ни один директор не наказан
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидаются заморозки Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются заморозки
Календарь орозо. Время воздержания и&nbsp;разговения Календарь орозо. Время воздержания и разговения
Уголовное дело Омурбека Текебаева и&nbsp;Дуйшенкула Чотонова пересмотрено не&nbsp;будет Уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова пересмотрено не будет
В&nbsp;ГСИН рассказали, когда Омурбек Текебаев выйдет на&nbsp;свободу, но&nbsp;условно-досрочно В ГСИН рассказали, когда Омурбек Текебаев выйдет на свободу, но условно-досрочно
Бизнес
Смартфоны Xiaomi, Honor и&nbsp;Huawei в&nbsp;рассрочку и&nbsp;без переплат в&nbsp;MegaStore Смартфоны Xiaomi, Honor и Huawei в рассрочку и без переплат в MegaStore
&laquo;Бакай Банк&raquo; продлил акцию по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам «Бакай Банк» продлил акцию по снижению ставок по кредитам
Беспроводные миниатюрные кардиостимуляторы&nbsp;&mdash; здоровье вашего сердца Беспроводные миниатюрные кардиостимуляторы — здоровье вашего сердца
5&nbsp;причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom 5 причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom