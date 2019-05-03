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Общество

Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Врача и лаборанта взяли под стражу

Фигурантов дела по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева взяли под стражу. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах. 

Уточняется, что решением Первомайского районного суда Эмиля Макимбетова и Ирину Цопову водворят в СИЗО-1 на два месяца.

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«Обоим предъявили обвинение в соучастии в коррупции, соучастии в подделке документов и соучастии в служебном подлоге», — сообщили редакции.

В Генеральной прокуратуре подтвердили информацию о мере пресечения подозреваемых. Однако подробности не сообщают, ссылаясь на интересы следствия.

Уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют имена бывших чиновников и депутатов. 
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