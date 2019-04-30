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Общество

В Бишкеке проходит заседание Совета министров обороны ОДКБ

Сегодня в Бишкеке проходит заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности. В мероприятии принимают участие главы оборонных ведомств Кыргызстана, России, Армении, Беларуси, Казахстана и Таджикистана.

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По словам начальника Генерального штаба ВС КР Райимберди Дуйшенбиева, стороны обменяются мнениями о военно-политической ситуации в Центральноазиатском регионе и примут решения по ряду вопросов военного сотрудничества.

В частности, министры обороны обсудят вопросы по организации совместных действий по снижению напряженности на таджикско-афганской границе и реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2018-2020 годы.

По данным пресс-службы Генштаба, рассмотрят ряд документов по подготовке органов управления и формированию сил и средств системы коллективной безопасности, а также план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны.
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