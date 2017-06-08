Заводы оборонного комплекса должны наладить выпуск гражданской продукции

Заводы оборонного комплекса должны наладить устойчивый выпуск гражданской продукции. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин.

По его словам, на заседании межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ стороны обсудили работу по диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сейчас она ведется на предприятиях России. При этом РФ по завершении мероприятий, которым придадут статус госпрограммы или подпрограммы, планирует поделиться наработками и технологиями с коллегами по ОДКБ.

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«Мы считаем, что для начала можно организовать крупноблочную сборку, а потом уже детализированную сборку этих агрегатов. Сейчас мы видим, что комиссия преодолела формальный подход, и сегодня ее работа приобретает все больший смысл и пользу», — отметил Дмитрий Рогозин.

Он сообщил, что следующее заседание межгосударственной комиссии пройдет в Казахстане, на Байконуре. Россия и Казахстан хотят познакомить партнеров с уникальными возможностями производственного цикла на объекте в рамках развития ракетно-космической промышленности.

«Сейчас объект модернизируется. В рамках проекта «Байтерек» идет создание странового комплекса ракетоносителей среднего класса. Работа завершится в 2022 году. Сейчас там освобождаются мощности, и мы хотели бы на их базе развернуть часть совместного авиапроизводства. Мы хотим пригласить туда союзников. Ведь опыт, который нарабатывают в этой сфере Россия и Казахстан, вполне может быть адаптирован и применен в других странах ОДКБ», — заключил Дмитрий Рогозин.