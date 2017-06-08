Кыргызстан хочет видеть в стране предприятия оборонного комплекса ОДКБ

Кыргызстан хочет видеть в стране предприятия оборонного комплекса, созданные совместно со странами ОДКБ. Об этом заявил сегодня на заседании межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству организации вице-премьер-министр КР Жениш Разаков.

По его словам, Кыргызстан придает важное значение сотрудничеству в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и подтверждает приверженность ее укреплению, а также заинтересован в ее трансформации в многофункциональную региональную структуру, способную обеспечить комплексную безопасность стран ОДКБ.

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Вице-премьер подчеркнул, что для республики военно-техническое и военно-экономическое сотрудничество с ОДКБ имеет первостепенное значение. При этом для укрепления обороноспособности и поддержания стабильности в регионе нужно уделять особое внимание взаимодействию в военно-политической и военно-технической сферах.

«Кыргызстан заинтересован в налаживании сотрудничества между предприятиями и организациями военно-промышленного комплекса. Мы выступаем за создание в Кыргызстане совместных предприятий по производству продукции военного назначения. Это позволит оживить работу ряда предприятий республики, увеличить объем производства промышленной продукции, экспорта и занятость населения», — отметил Жениш Разаков.

Он напомнил, что сегодня в мире растет число преступлений, совершенных с использованием современных информационных технологий, наносящих колоссальный ущерб национальной и коллективной безопасности.

Далее заседание комиссии продолжилось без участия прессы.