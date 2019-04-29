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Общество

Более 100 тонн опиума уничтожили военные Афганистана и НАТО

Фото Rferl.org. Уничтожение опиума в Афганистане

Афганские военные совместно с подразделениями НАТО уничтожили более 100 тонн опиума в ходе операции в провинции Фарах на западе Афганистана. Об этом сообщила «Фергана».

Специальные войска афганской национальной армии в результате совместных действий с войсками коалиции провели широкомасштабную операцию в районе Баква в провинции Фарах, в ходе которой уничтожено более 100 тысяч килограммов опиума.

По оценкам экспертов, в Афганистане производят до 90 процентов мирового опиума.

Согласно данным ООН, в 2017 году в стране произвели 9 тысяч тонн опийного мака. Эти цифры стали рекордными с начала 2000-х годов. В 2018-м урожайность опийного мака снизилась вследствие засухи, затронувшей многие афганские провинции. Однако в нынешнем году афганские дехкане ожидают хорошего урожая опиума.
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