Более 100 тонн опиума уничтожили военные Афганистана и НАТО

Афганские военные совместно с подразделениями НАТО уничтожили более 100 тонн опиума в ходе операции в провинции Фарах на западе Афганистана. Об этом сообщила «Фергана».

Специальные войска афганской национальной армии в результате совместных действий с войсками коалиции провели широкомасштабную операцию в районе Баква в провинции Фарах, в ходе которой уничтожено более 100 тысяч килограммов опиума.

По оценкам экспертов, в Афганистане производят до 90 процентов мирового опиума.

Согласно данным ООН, в 2017 году в стране произвели 9 тысяч тонн опийного мака. Эти цифры стали рекордными с начала 2000-х годов. В 2018-м урожайность опийного мака снизилась вследствие засухи, затронувшей многие афганские провинции. Однако в нынешнем году афганские дехкане ожидают хорошего урожая опиума.