Наркотики, самогон, сотки. Что еще изъяли в колонии № 1 при обыске

В исправительной колонии № 1 сотрудники Государственной службы исполнения наказаний провели плановые обыски. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Во время обыска изъяты 340 граммов марихуаны, 76 сотовых телефонов, 60 зарядных устройств для телефонов, четыре сим-карты, 8 литров браги, два нерабочих фотоаппарата, 48 колюще-режущих предметов, три Wi-Fi-роутера, самогонный аппарат, три самодельных железных сейфа. Подкопов и приготовлений к ним не выявлено. По факту обнаружения и изъятия запрещенных предметов проводятся служебные проверки», — отметили в ГСИН.