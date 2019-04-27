09:33
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Наркотики, самогон, сотки. Что еще изъяли в колонии № 1 при обыске

В исправительной колонии № 1 сотрудники Государственной службы исполнения наказаний провели плановые обыски. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Во время обыска изъяты 340 граммов марихуаны, 76 сотовых телефонов, 60 зарядных устройств для телефонов, четыре сим-карты, 8 литров браги, два нерабочих фотоаппарата, 48 колюще-режущих предметов, три Wi-Fi-роутера, самогонный аппарат, три самодельных железных сейфа. Подкопов и приготовлений к ним не выявлено. По факту обнаружения и изъятия запрещенных предметов проводятся служебные проверки», — отметили в ГСИН.
Ссылка:
просмотров: 112
Версия для печати
Материалы по теме
В ГСИН начинают подготовку к переносу СИЗО-1 за пределы Бишкека
ГСИН ищет инвесторов, чтобы открыть производства в колониях
При обыске в доме экс-главы службы внутренних расследований признали нарушения
ГСИН готова передать институт пробации в Минюст
Мелис Турганбаев собирается возглавить ГСИН. Правительство не в курсе
Кому из 8 тысяч осужденных сократят срок заключения, выявит проверка ГСИН
В ГСИН более 60 процентов поставленных врачами диагнозов не совпадают
Об утверждении Порядка взаимодействия госорганов с исправительными учреждениями
Мурата Суталинова перевели из колонии в больницу. Он проходит курс химиотерапии
Премьер пообещал повысить зарплату сотрудникам ГСИН
Популярные новости
Лжелекарь Хашим Зайналиев покинул Кыргызстан Лжелекарь Хашим Зайналиев покинул Кыргызстан
В&nbsp;Бишкеке появилось два новых автобусных маршрута. Схемы В Бишкеке появилось два новых автобусных маршрута. Схемы
Новые автобусы для Бишкека. Нурлан Койчубаков о&nbsp;плюсах китайского транспорта Новые автобусы для Бишкека. Нурлан Койчубаков о плюсах китайского транспорта
В&nbsp;Бишкеке заработал проект &laquo;Безопасный микрорайон&raquo; В Бишкеке заработал проект «Безопасный микрорайон»
Бизнес
АВТОкредиты от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Asia Motors: ставки снижены! АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и Asia Motors: ставки снижены!
В&nbsp;свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам В свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам
Смарт-часы или колонка в&nbsp;подарок при покупке Huawei P30 или P30 lite в&nbsp;O!Store Смарт-часы или колонка в подарок при покупке Huawei P30 или P30 lite в O!Store
Новые автобусы на&nbsp;природном газе выйдут на&nbsp;маршруты к&nbsp;Дню города Новые автобусы на природном газе выйдут на маршруты к Дню города