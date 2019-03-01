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Общество

Верховный суд Кыргызстана передал активы спонсора ФЕТО правительству Турции

Верховный суд Кыргызстана постановил — передать активы организации «Кайнак Холдинг» Фонду страхования депозитов Турции. Об этом сообщает ВС КР.

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Уточняется, что ВС КР рассмотрел дело по административному иску Государственного фонда Турции о признании недействительным приказа Министерства юстиции КР от 30 ноября 2016 года о государственной перерегистрации ОсОО «Кайнак» на территории Кыргызстана. Установлено, что эта компания финансировала террористическую организацию ФЕТО, запрещенную в Турции. 

Ее имущество было конфисковано, а часть активов находилась на балансе холдинга в Кыргызстане. Судебные процессы по их отчуждению длились два с половиной года. 

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года группа военнослужащих Вооруженных сил Турции, состоящих в ФЕТО, предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране.

Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек.
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