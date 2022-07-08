Скандал с ФЕТО в университете «Манас». Вузу предписано согласовывать мероприятия

Кыргызско-Турецкому университету «Манас» поручено впредь согласовывать все мероприятия с Министерством образования и науки. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение активиста Гульжигита Исакова.

Чиновники вынесли предупреждение проректору вуза Асылбеку Калмурзаеву.

«Университет является самым успешным двусторонним проектом в сфере образования, и он не должен превращаться в политический инструмент. Проректору вуза поручено каждое мероприятие согласовывать с Министерством образования и науки. Результаты внутреннего расследования будут опубликованы в СМИ», — проинформировали в ведомстве.

Фото Гульжигита Исакова

Напомним, университет «Манас» 31 мая провел семинар на тему «Террористическая организация Фетхуллаха. Параллельная государственная структура». Активист Гульжигит Исаков обратился в МИД и МОиН Кыргызстана с просьбой принять меры в отношении Кыргызско-Турецкого университета «Манас» и отозвать лицензию вуза.

Тогда МИД заявил, что будет проведено служебное расследование в связи с организацией семинара о ФЕТО. Но об итогах до сих пор не сообщили.