Посол Турции в Кыргызстане отказался комментировать список со 130 членами ФЕТО

Посол Турции в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат отказался комментировать передачу списка, в котором значатся данные 130 членов ФЕТО, президенту Сооронбаю Жээнбекову. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции по итогам визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, после визита турецкие СМИ сообщили, что Реджеп Тайип Эрдоган вручил президенту КР список членов ФЕТО в Кыргызстане.

«По этому вопросу идут переговоры между двумя странами, поэтому прокомментировать его сейчас я не могу», — ответил посол.