Задержанный в Турции учитель из Кыргызстана освобожден под домашний арест

Учитель школы «Маариф» Азамат Нурмат уулу, задержанный в аэропорту Стамбула, освобожден под домашний арест. Об этом сегодня он сам сообщил корреспонденту «Азаттыка».

Согласно информации, Азамат Нурмат уулу отпущен на свободу под подписку о невыезде. В ближайшее время станет известна дата судебного процесса по его делу.

Азамат Нурмат уулу добавил, что не совершал в Турции никаких противозаконных действий и постарается доказать это в суде.

Ранее заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев сообщил, что Азамат Нурмат уулу задержан в связи с движением проповедника Фетхуллаха Гюлена.

По информации, предоставленной близкими Азамата Нурмат уулу, его задержали пограничники в аэропорту Стамбула 20 апреля, когда он через бишкекский центр Zeen education вез шестерых своих учеников на международную олимпиаду по математике в Анталье (Турция). Он содержался в тюрьме «Малтепе» в Стамбуле.

Сообщается, что 32-летний Азамат Нурмат уулу последние восемь лет работал в нынешнем международном образовательном учреждении «Маариф» (ранее «Сапат»). В настоящее время он является учителем математики в детском лицее имени Кусеина Карасаева на Иссык-Куле, относящемся к «Маарифу». Сам в 2010 году окончил лицей имени Исхака Раззакова в Кызыл-Кие, относившийся к «Сапату». Окончил математический факультет Газиантепского университета в Турции.

Напомним, что власти Турции обвиняют Фетхуллаха Гюлена в подготовке государственного переворота в июле 2016-го. В результате двухдневного противостояния тогда погибли более 250 человек, 2,2 тысячи получили ранения. В Анкаре неоднократно требовали от США выдачи Гюлена, а также заявляли, что будут преследовать сторонников ФЕТО до тех пор, пока последний из них не будет привлечен к ответственности. 21 октября 2024 года Фетхуллах Гюлен скончался в Соединенных Штатах.

В 2017-м образовательные учреждения «Себат», работавшие в Кыргызстане с 1992 года, решением властей переименованы в «Сапат». Их руководитель Орхан Инанды похищен из нашей страны в 2021-м и осужден в Турции.