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Общество

Смерть мальчика на футбольном поле. Суд завершился примирением сторон

В Ленинском районном суде Бишкека завершился процесс по уголовному делу в отношении арендатора футбольного поля Акылбека Тороева. Стороны примирились. Об этом сообщает канцелярия суда.

Отметим, Акылбеку Тороеву было предъявлено обвинение по двум статьям «Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Самоуправство» УК КР. Уголовное производство в отношении него прекращено. 

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По словам мамы погибшего 11-летнего Алана Айсаева Нестан Исабековой, Акылбек Тороев неоднократно предлагал ей пойти на мировую. Ранее она заявляла 24.kg, что никогда не согласится на это, и требовала, чтобы бизнесмен признал свою вину и понес наказание. 

Акылбек Тороев утверждал, что он виноват лишь в том, что у него нет разрешения на строительство футбольного поля на выкупленном земельном участке.

Напомним, 13 июня на частном футбольном поле погиб Алан Айсаев. На него упали ворота. От полученных травм ребенок скончался на месте.
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