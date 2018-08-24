Смерть на футбольном поле. Прошло два месяца, а виновных нет

Тринадцатого июня 2018 года навсегда останется черной датой в семье Айсаевых. В этот день на частном футбольном поле в районе Пишпека погиб их 11-летний сын Алан. Однако виновных так и не нашли. Задержанного по делу 21-летнего Бакыт уулу Токтоболота отпустили.

24.kg разбиралось, почему спустя два месяца никого к ответственности так и не привлекли.

Следствие не движется, никто не задержан

Мама Алана Нестан Исабекова с мужем обратились с заявлением в Ленинское РОВД в день трагедии. Однако уголовное дело возбудили только через неделю, 21 июня.

С тех пор следствие не сдвинулось. Нестан Исабекова рассказала, что они подали ходатайство о выдаче копии судебно-медицинской экспертизы и организации очной ставки с владельцем футбольного поля Акылбеком Тороевым. Однако ответа на обращение они так и не получили.

«Прошло больше двух месяцев после гибели сына, но расследование стоит, — рассказывает Нестан Исабекова. — Почему отпустили этого Токтоболота, не возбудили в отношении него уголовное дело? Это он и его братишка убежали с поля, когда на Алана рухнули ворота».

Они видели это и не оказали ребенку первую помощь. Может, он был еще живой и его можно было спасти. Нестан Исабекова

Женщина утверждает, со слов администратора поля, что та просила молодых людей помочь и поднять ворота, но Токтоболот сказал, что не надо вмешиваться, могут остаться отпечатки пальцев.

«Мы просили следователей пригласить администратора для дачи показаний и очной ставки, но ответа не последовало. Мы даже подали гражданский иск», — говорит мать Алана.

По ее словам, сам Акылбек Тороев дважды приходил к ним, говорил, что готов взять на себя все похоронные расходы и оплатить установку памятника.

«Потом стал нас упрекать, что памятник слишком дорогой, а себя он виновным не считает. Мол, поле было закрыто на ремонт, а ребята проникли на территорию и стали играть. Но это неправда. Никакого ремонта не было. Это поле и сейчас не закрыто», — говорит Нестан Исабекова.

Почему упали ворота, неизвестно до сих пор

Футбольное поле по документам принадлежит не Акылбеку Тороеву, а Каныгуль Тороевой, предположительно, его сестре. Но она к семье погибшего ребенка не приходила, помощь не предлагала.

Акылбек Тороев признался 24.kg, что выкупил участок, где позже построил футбольное поле, в 2007 году, но разрешения именно на него нет.

«А оно и не нужно было. Это не капитальное строительство. Я просто огородил свой участок сеткой и поставил ворота. Это специальные футбольные ворота, сконструированные по всем стандартам. Я не понимаю, почему они упали. Да, я их не закрепил, но они тяжелые, не могли же просто так упасть», — говорит владелец поля.

Значит, дети хулиганили, может, раскачивались на воротах, вот они и упали. Акылбек Тороев

Дети гибнут, а проблема остается

Ни в мэрии, ни в Госархстрое, ни в Бишкекглавархитектуре, ни в Госэкотехинспекции не могут ответить, кто конкретно должен выдавать разрешение на строительство футбольных полей.

Даже после гибели мальчика никто из чиновников не забеспокоился, не организовал проверку, а на поле тем временем продолжают гонять мяч.

«У нас нет даже ГОСТов по строительству таких полей и установки на них оборудования. Непонятно также, кто должен стандарты разрабатывать. В Федерации футбола нам заявили, что частные футбольные поля не в их ведении, вся ответственность лежит на владельцах», — рассказала подключившаяся к этому делу депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова.

Она направила запрос в правительство, но кабмин спустил бумагу в мэрию Бишкека. В муниципалитете пообещали провести инвентаризацию всех игровых площадок. И все, тишина.

«На этом поле ворота на ребят уже падали. Я знаю, что в прошлом году пострадал один мальчик, но он выжил. Сейчас хочу найти его родителей. Это поле необходимо закрыть, чтобы наши дети не гибли и не калечили себя», — говорит Нестан Исабекова.

Кстати, это не единственный случай гибели в Кыргызстане детей под футбольными воротами. В 2016 году трагедия произошла в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области, а в 2017-м — в Канте. Но чиновники инциденты замолчали, да и родители решили шум не поднимать.

Сколько еще детей должно погибнуть под футбольными воротами, чтобы власти наконец-то обратили внимание на проблему?