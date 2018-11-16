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Общество

Мать погибшего на футбольном поле ребенка обвинила подсудимого в попытке подкупа

В Ленинском районном суде продолжается процесс по уголовному делу в отношении арендатора футбольного поля Акылбека Тороева. Ему предъявили обвинение по двум статьям «Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Самоуправство» УК КР.

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Мама погибшего 11-летнего Алана Айсаева, Нестан Исабекова рассказала 24.kg,  что Акылбек Тороев предлагает ее семье деньги и просит написать встречное заявление.

«Но я никогда не пойду на такую сделку. Это значит предать память моего ребенка. Тороев виноват в том, что нарушил технику безопасности, не укрепил ворота. Он сразу начал нам деньги предлагать, утверждает, что никакой суд его не осудит, поскольку его вины в случившемся нет. Но мы не будем писать встречное заявление», — сказала Нестан Исабекова и добавила, что процесс возобновится 19 ноября. 

Подсудимый утверждает, что он виноват лишь в том, что у него нет разрешения на строительство футбольного поля на выкупленном земельном участке.

Напомним, 13 июня на частном футбольном поле погиб Алан Айсаев. На него упали ворота. От полученных травм ребенок скончался на месте.
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