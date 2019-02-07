17:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Освобождение Суталинова. Судья Ленинского суда до сих пор не ознакомлен с делом

В Ленинском районном суде Бишкека рассматривают дело о досрочном освобождении экс-главы СНБ Кыргызстана Мурата Суталинова.

Судья допросил сотрудницу ГСИН. Свидетель пояснила, что заключенный Мурат Суталинов не имеет взысканий со стороны администрации колонии. «Характеризуется положительно. Он неконфликтный человек, имеет поощрение со стороны администрации», — пояснила свидетель.

Председательствующий на процессе Бактыбек Сыдыгалиев отложил заседание на 15 февраля. Он объяснил решение тем, что ему необходимо время для ознакомления с делом Мурата Суталинова.

По приговору Верховного суда по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010 года Мурата Суталинова осудили на 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Экс-глава ГСНБ неизлечимо болен раком. Он содержится в исправительной колонии № 47. Каждые две недели Мурата Суталинова возят на химиотерапию в Национальный центр онкологии. 
Ссылка:
просмотров: 713
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке рассматривают освобождение Мурата Суталинова
Экс-главу СНБ Мурата Суталинова освободят от тюремного срока. Неизлечимо болен
Депутат парламента выступает за помилование экс-главы СНБ Мурата Суталинова
Экс-главу СНБ Мурата Суталинова будут каждые две недели отвозить на лечение
Состояние экс-главы СНБ Мурата Суталинова стабильно тяжелое
Мурата Суталинова перевели из колонии в больницу. Он проходит курс химиотерапии
Мурата Суталинова и Данияра Дунганова в зале суда взяли под стражу
Популярные новости
Автобус Бишкек&nbsp;&mdash; Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов Автобус Бишкек — Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов
Заработать $2&nbsp;миллиона за&nbsp;два года. История бизнесмена из&nbsp;Кыргызстана Заработать $2 миллиона за два года. История бизнесмена из Кыргызстана
Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка
Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к&nbsp;ответственности Асылбека Жээнбекова Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к ответственности Асылбека Жээнбекова
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; оказал помощь детской больнице в&nbsp;городе&nbsp;Ош «Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы «Газпром Кыргызстан»: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы
ОсОО &laquo;Мобильник&raquo;: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены ОсОО «Мобильник»: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены
MegaCom увеличил 4G-покрытие в&nbsp;Чуйской области MegaCom увеличил 4G-покрытие в Чуйской области