Освобождение Суталинова. Судья Ленинского суда до сих пор не ознакомлен с делом

В Ленинском районном суде Бишкека рассматривают дело о досрочном освобождении экс-главы СНБ Кыргызстана Мурата Суталинова.

Судья допросил сотрудницу ГСИН. Свидетель пояснила, что заключенный Мурат Суталинов не имеет взысканий со стороны администрации колонии. «Характеризуется положительно. Он неконфликтный человек, имеет поощрение со стороны администрации», — пояснила свидетель.

Председательствующий на процессе Бактыбек Сыдыгалиев отложил заседание на 15 февраля. Он объяснил решение тем, что ему необходимо время для ознакомления с делом Мурата Суталинова.