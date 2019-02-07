Освобождение Суталинова. Судья Ленинского суда до сих пор не ознакомлен с делом

В Ленинском районном суде Бишкека рассматривают дело о досрочном освобождении экс-главы СНБ Кыргызстана Мурата Суталинова.
Судья допросил сотрудницу ГСИН. Свидетель пояснила, что заключенный Мурат Суталинов не имеет взысканий со стороны администрации колонии. «Характеризуется положительно. Он неконфликтный человек, имеет поощрение со стороны администрации», — пояснила свидетель.
Председательствующий на процессе Бактыбек Сыдыгалиев отложил заседание на 15 февраля. Он объяснил решение тем, что ему необходимо время для ознакомления с делом Мурата Суталинова.
По приговору Верховного суда по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010 года Мурата Суталинова осудили на 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Экс-глава ГСНБ неизлечимо болен раком. Он содержится в исправительной колонии № 47. Каждые две недели Мурата Суталинова возят на химиотерапию в Национальный центр онкологии.