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Общество

Освобождение Мурата Суталинова. Врач подтвердил диагноз подсудимого

В Бишкекском городском суде сегодня продолжилось рассмотрение дела об условно-досрочном освобождении экс-главы СНБ (ныне ГКНБ) Мурата Суталинова.

В суде в качестве свидетеля допросили врача-уролога, который участвовал в обследовании и подтверждении диагноза Мурату Суталинову.

«Мы изучили историю болезни и подтвердили диагноз Мурата Суталинова. Он нуждается в получении гемодиализа и постоянном лечении во избежание серьезных осложнений», — сказал свидетель.

Согласно приговору Верховного суда по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010 года, Мурата Суталинова осудили на 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Он содержится в исправительной колонии № 47. Уже в заключении у него выявлен рак почек в терминальной стадии. Каждые две недели Мурата Суталинова возят на химиотерапию в Национальный центр онкологии.
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