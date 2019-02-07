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Общество

В Бишкеке рассматривают освобождение Мурата Суталинова

В Ленинском районном суде Бишкека начался процесс по делу о досрочном освобождении экс-главы ГСНБ Мурата Суталинова.

В ходе процесса адвокат подсудимого заявил ходатайство о приобщении к материалам дела документов о прохождении курса химиотерапии и копии обращения о проявлении гуманизма на имя президента. Прошение подписали действующие государственные деятели, генералитет, медицинские работники.

Суд удовлетворил ходатайство защиты.

По приговору Верховного суда по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010 года Мурата Суталинова осудили на 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Экс-глава ГСНБ неизлечимо болен раком. Он содержится в исправительной колонии № 47. Каждые две недели Мурата Суталинова возят на химиотерапию в Национальный центр онкологии. 
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