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Общество

Алмазбека Атамбаева могут привлечь к уголовной ответственности

Для привлечения к уголовной ответственности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева необходимо принять соответствующие законы. Об этом на пресс-конференции заявил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

По его словам, нельзя исключить возможность возбуждения уголовного дела против бывшего главы государства.

«Если Жогорку Кенеш примет соответствующий законопроект, в рамках уголовных расследований может быть рассмотрена ответственность Алмазбека Атамбаева», — сказал глава Совбеза Кыргызстана.

Дамир Сагынбаев уточнил, что уголовное преследование может быть возобновлено, если в ходе того или иного суда обвиняемые или свидетели дадут прямые или косвенные показания в адрес экс-президента.

«Мы не можем исключить, что обвиняемые могут дать какие-то показания», — пояснил он.

Ранее депутаты Жогорку Кенеша предложили применить к экс-руководителям страны ту же норму, что и к действующим, то есть лишать их неприкосновенности через Жогорку Кенеш.
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