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Общество

Правительство Кыргызстана заинтересовалось школьным питанием

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова провела совещание по вопросам совершенствования школьного питания. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Чиновники обратили особое внимание на участившиеся жалобы со стороны общественности на антисанитарию в столовых, отсутствие жизненно важных продуктов питания в рационе учащихся, использование недопустимых продуктов, отсутствие документов качества поставляемых продуктов, организацию и качество питания учащихся школ Бишкека.

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«Закон об организации питания учащихся в школах принят в 2002 году, и некоторые нормы потеряли актуальность. В связи с этим разработан законопроект о внесении изменений в данный документ, где вводятся новые понятия, определен порог питания и сделан акцент на обязательное соблюдение энергетической и питательной ценности горячего питания школьников», — отметила Алтынай Омурбекова.

В завершение обсуждения вице-премьер поручила государственным органам в недельный срок внести предложения и замечания по проекту государственной программы по совершенствованию качества питания в школах, Министерству образования и науки совместно с Министерством здравоохранения создать образовательную базу по детскому питанию и единую образовательную программу обучения работников сферы школьного питания, уполномоченным органам вести контроль над неукоснительным соблюдением правил производственной и личной гигиены и санитарных норм при организации питания в образовательных организациях.
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