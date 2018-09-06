Плохо кормят детей. Мэрия и гражданские активисты проверили школьные столовые

Чиновник мэрии Бишкека совместно с гражданскими активистами без предупреждения проверили питание детей в школах. С инициативой инспекции выступил руководитель аппарата городского муниципалитета Балбак Тулобаев.

По данным мэрии, чиновник совместно с правозащитниками Анарой Дауталиевой и Каличой Умуралиевой посетили столичные образовательные учреждения.

Спонтанно проверили питание детей в школе № 2 и в детском саду № 28. Выявлен ряд нарушений. В частности, проверяющим не понравились продукты, которыми кормят детей. В меню оказались газированные напитки, леденцы и мармелад с химическими и вкусовыми добавками.

Балбак Тулобаев дал поручения городским службам наказать распорядителей детского рациона.

По данным управления образования мэрии Бишкека, школьники получают бесплатное питание один раз в день из расчета 14 сомов на человека. В меню школьного питания входят каши из различных злаков, чай с сахаром либо компот из сухофруктов, хлеб и кондитерские изделия (кексы, вафли, печенья, булочки).