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Общество
Сюжет: Расходы Жогорку Кенеша (49)

Минфин проводит служебное расследование о закупках для детсада Жогорку Кенеша

Министерство финансов проводит служебное расследование по факту неверного отображения сведений о госзакупках для детского сада «Арген» Жогорку Кенеша. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, госпредприятие «Инфосистема» и департамент госзакупок признают технические ошибки в ходе формирования отчетов по проведенным тендерам. В Министерстве финансов создана комиссия из числа сотрудников соответствующих структурных подразделений ведомства.

«По результатам проведенного служебного расследования виновные понесут наказание», — пообещали в Минфине.

Ранее управление делами Жогорку Кенеша обратилось в департамент госзакупок, где сообщили, что неверная сумма расходов ясли-сада «Арген» в 40,3 миллиона сомов, возможно, отобразилась из-за сбоя программы электронного портала закупок.
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В 2018 году на детей сотрудников Жогорку Кенеша потратили 40,3 миллиона сомов
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