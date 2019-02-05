Минфин проводит служебное расследование о закупках для детсада Жогорку Кенеша

Министерство финансов проводит служебное расследование по факту неверного отображения сведений о госзакупках для детского сада «Арген» Жогорку Кенеша. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, госпредприятие «Инфосистема» и департамент госзакупок признают технические ошибки в ходе формирования отчетов по проведенным тендерам. В Министерстве финансов создана комиссия из числа сотрудников соответствующих структурных подразделений ведомства.

«По результатам проведенного служебного расследования виновные понесут наказание», — пообещали в Минфине.

Ранее управление делами Жогорку Кенеша обратилось в департамент госзакупок, где сообщили, что неверная сумма расходов ясли-сада «Арген» в 40,3 миллиона сомов, возможно, отобразилась из-за сбоя программы электронного портала закупок.