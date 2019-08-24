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Общество
Сюжет: Расходы Жогорку Кенеша (63)

Никто не захотел поставлять в Жогорку Кенеш унитазы и сенсорные смесители

Управление делами Жогорку Кенеша объявило повторный тендер на покупку сантехники. Об этом сообщил портал госзакупок.

Первый тендер не состоялся из-за отсутствия участников.

Планируется купить 23 больших унитаза, сенсорные смесители на писсуары, раковины, душевые смесители, сливные бачки, а также инструменты для их монтажа. Из республиканского бюджета выделено 708,2 тысячи сомов.

Ранее ЖК объявил тендер на 2,7 миллиона сомов на ремонт туалетных помещений. Победителем признано ОсОО «Тянь-Шань импекс», готовое выполнить работы за 2,2 миллиона сомов.
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