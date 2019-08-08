Жогорку Кенеш передумал менять окна

Жогорку Кенеш отменил тендер на замену окон в здании «Белого дома». Об этом сообщил портал госзакупок.

Причина отмены тендера на портале не указана.

Заявки на замену окон в Жогорку Кенеше подали три компании. Деревообрабатывающий завод при АООТ ДСК «АЗАТ» оценил работы в 8,9 миллиона сомов, ОсОО «Дастан строй групп» — в 9,3 миллиона сомов, кыргызско-казахская проектно-строительная компания «Варкентин» — в 10,5 миллиона сомов.

Из республиканского бюджета на замену окон выделили 11,1 миллиона сомов.

Напомним, в здании Жогорку Кенеша планировалось заменить старые окна с первого по четвертый этаж.