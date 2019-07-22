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Общество
Сюжет: Расходы Жогорку Кенеша (57)

Заявки на замену окон в Жогорку Кенеше подали три компании

Заявки на замену окон в Жогорку Кенеше подали три компании. Об этом сообщил портал госзакупок.

Деревообрабатывающий завод при АООТ ДСК «АЗАТ» оценил работы в 8,9 миллиона сомов, ОсОО «Дастан строй групп» — в 9,3 миллиона сомов, кыргызско-казахская проектно-строительная компания «Варкентин» — в 10,5 миллиона сомов.

Из республиканского бюджета на замену окон выделили 11,1 миллиона сомов.

Напомним, в здании Жогорку Кенеша планируется заменить старые окна с первого по четвертый этаж. Подрядчик должен выполнить работы до 20 октября.
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