Депутаты боятся утечки информации. Покупают систему контроля за 2 миллиона сомов

Жогорку Кенеш покупает системы видеонаблюдения и контроля доступа в шахты здания «Белого дома». Об этом сообщил портал госзакупок.

Планируется создать систему видеонаблюдения и внедрить контроль доступа в шахты здания ЖК, а также исключить возможность утечки информации с персональных компьютеров депутатов, объектов государственной охраны и проникновения злоумышленников в шахты в дневное и ночное время.

Для этого купят 2 видеорегистратора, 32 камеры, мониторы, коммутаторы, источники бесперебойного питания, электромеханические замки. Оборудование обойдется в 2 миллиона 300,2 тысячи сомов.