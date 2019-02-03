Десять самых популярных новостей января. Выбор читателей 24.kg

Несмотря на то что первую неделю нового, 2019 года кыргызстанцы отдыхали, январь оказался очень богатым на различные события. Естественно, не обошлось без скандалов, и хорошо, что не без хороших новостей.

24.kg предлагает топ-10 самых читаемых новостей уходящего месяца.

1«Повышение тарифов для маршруток. Мэрия определилась со стоимостью проезда» — 45 тысяч 874 просмотра

Фото 24.kg. Бишкек без маршруток обойтись не может. Архивное фото

Мэрия Бишкека предлагает повысить стоимость проезда в маршрутках на 2 сома. Расчеты уже передали в антимонопольный орган. Пока конкретных решений по повышению стоимости проезда ни муниципалитет, ни Бишкекский городской кенеш не приняли.

2«Сочинение первоклассника. Болот Суюмбаев может стать фигурантом уголовного дела» — 37 тысяч 522 просмотра

Бывшего заместителя председателя ГКНБ Болота Суюмбаева уличают в подделке документов. Его уже вызывали на допрос в ГСБЭП. Болот Суюмбаев учился в Академии физической культуры и спорта 25 лет, прежде чем получил диплом о высшем образовании. На тот момент он уже работал в аппарате президента Кыргызстана.

3«Займитесь делом. Противникам русского языка ответили трудовые мигранты» — 32 тысячи 580 просмотров

Кыргызская диаспора в России отреагировала на инициативу бывших чиновников, называющих себя оппозицией, о лишении русского языка статуса официального. «Прежде чем поднимать такие популистские вопросы, лучше бы поднимали экономику, создавали рабочие места, и когда появится достаточно средств, легко и просто решаются вопросы культуры и языка», — обратились мигранты к местным деятелям.

4 «У арестованного экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова в собственности оказался лес» — 31 тысяча 180 просмотров

24.kg проанализировало декларацию о доходах экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова за 2017 год. В ней указано, что он заработал 5 миллионов 654 тысячи 311 сомов. У него есть 101,8 гектара земли сельскохозяйственного назначения, лес площадью 10,2 гектара и гараж. Жилья нет ни у Албека Ибраимова, ни у его родственников. Бывшего градоначальника задержали по факту присвоения и растраты имущества ОАО «ТНК «Дастан». Ему предъявили обвинение в коррупции.

5«Страшная давка в Бишкеке. Как проходит запись в летний лагерь» — 26 тысяч 569 просмотров

В Бишкеке, чтобы записаться в летний лагерь, дети начали занимать очередь у офиса компании American school в 4.00. «Офис начинает работать с 9.00. Там толпа детей, страшная давка. Некоторым ребятам становится плохо. За все годы работы организация не придумала ничего лучше, чем бронь путевок таким образом», — возмутились очевидцы.

6«Официальный статус русского языка. Нужен он или нет?» — 25 тысяч 445 просмотров

В Кыргызстане вновь неожиданно подняли тему русского языка, который якобы мешает развитию государственного. Такие заявления вызвали неоднозначную реакцию в обществе. 24.kg провело опрос, чтобы выяснить, как к идее лишить русского статуса официального языка относятся читатели. Более половины (53 процента) респондентов считают, что в стране надо вместе развивать кыргызский и русский языки. Еще 36 процентов полагают, что надо оставить все как есть: русский не трогать, а кыргызский развивать.

7«Организатор митинга в Бишкеке: Идти к «Белому дому» призывали провокаторы» — 24 тысячи 139 просмотров

Фото 24.kg. Антикитайский митинг в центре Бишкека, 17 января 2019 года

В Бишкеке прошел антикитайский митинг. Представителей протестующих принял вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров. Они передали ему свои требования. После того как протестующие не подчинились милиционерам, их разогнали. Некоторых задержали. Среди них и организатор акции Аманбол Бабакулов, которого в итоге оштрафовали на 3 тысячи сомов. Он и рассказал, что «молодые люди, которые призывали пойти на «Белый дом», — это не участники митинга. Когда милиция начала действовать, они убежали».

8«В Бишкеке парень плюнул в сторону «Белого дома». Его доставили в милицию» — 23 тысячи 941 просмотр

Пользователи Facebook активно обсуждали видео, на котором молодой человек плюет за забор «Белого дома». Так он выразил протест против штрафов за плевки на улице. Сотрудники милиции установили личность 26-летнего жителя Тонского района Иссык-Кульской области. Но в итоге его так и не оштрафовали на 5,5 тысячи сомов, денег у него не оказалось.

9«Премьер ночью смотрел футбол. Сообщение о его болезни вызвало смех у депутатов» — 22 тысячи 868 просмотров

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заболел и не смог явиться в Жогорку Кенеш. В парламенте рассматривали вступление в силу с 1 января 2019 года новых кодексов. Депутаты требовали главу правительства. Ответ о болезни премьера встретили громким смехом. «Он же ночью смотрел футбол. Может, отсыпается?» — возмутились нардепы. В это время сборная Кыргызстана выступала на Кубке Азии.

10«В Бишкеке на улице нашли подростка без сознания. Родители ищут очевидцев» — 22 тысячи 380 просмотров

Странная история произошла у школы № 13 на пересечении улиц Московской и Турусбекова. Девочка на пешеходном переходе нашла одноклассника в бессознательном состоянии. У него сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Он не помнит, что произошло с ним по дороге в учебное заведение. По одной версии, ребенка сбила машина, по другой — он просто потерял сознание. Что произошло на самом деле, пока неизвестно.