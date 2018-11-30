Афиша на выходные: 1-2 декабря

Театр

1 декабря. Комедия «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон»

Накануне 12 апреля для репетиции празднования Дня космонавтики в сельском клубе собираются три закадычные подруги, чтобы подготовить праздничное выступление, а в результате рассказывают о себе и своей жизни, смеются и плачут, сплетничают и пускаются в воспоминания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

1 декабря. Поэтическая драма «Эсимде»

Спектакль по повести Чингиза Айтматова «Материнское поле». Исповедь женщины Толгонай перед людьми и миром.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 18.00.

Акции, концерты, фестивали

1 декабря. Кинопоказ «Интерплэй»

Зрители увидят три документальных фильма о работниках культуры трех городов — Кара-Балты, Каинды, Токмака: «В музыке не может быть депрессии», «Дворец культуры имени Насиридина Байтемирова», «Каинды».

Улица Боконбаева, 191, 19.00.

2 декабря. Открытый микрофон

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Если хотите спеть, зарегистрируйтесь заранее по телефону 0772165240.

Кафе Chicken Star, 21.00.

10 ноября — 2 декабря. Шоу «Афроцирк» (Россия)

В программе артисты из стран СНГ и Африки, а также медведи, змеи, обезьяны, попугаи ара и многое другое.

Государственный цирк, 16.00.

Выставки, ярмарки

4 октября — 31 декабря. Выставка «Писатель планетарного масштаба»

Представлены фотоматериалы, документы, книги о жизни и деятельности Чингиза Айтматова.

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе, 9.30-17.30.

16 ноября — 2 декабря. Выставка, посвященная 90-летию Чингиза Айтматова

Изобразительное искусство Кыргызстана тесно связано с миром героев Айтматова. Художники Кыргызстана работают в разных видах искусства, в разных направлениях и всегда возвращаются к бесконечному источнику вдохновения, к великой поэтике литературных образов Чингиза Айтматова.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

1 декабря. Немецкая рождественская благотворительная ярмарка

Вас ждут ремесленные товары, игрушки, сувениры, рождественская выпечка, традиционные жареные колбаски и горячий глинтвейн, а также культурная программа и Санта-Клаус.

Пивоварня «Штайнброй», 13.00-18.00.

1-9 декабря. Новогодняя праздничная ярмарка «Наследие предков»

Главная цель ярмарки — поддержка национально-прикладного искусства Кыргызстана. Посетителям ярмарки представят изделия лучших мастеров Кыргызстана: шырдаки, национальные ворсовые изделия, кураки, изделия из кожи, традиционную кыргызскую одежду и тому подобное.

БЦ «Вефа», 12.00 (открытие).

2 декабря. Акция «Добрая копейка»

Цель — собрать средства для детей, которые нуждаются в срочной операции. Акция проводится два раза в год. Уже спасены более 15 детей. В программе концерт, анимация, розыгрыш призов.

ТРЦ «Дордой Плаза», 13.00.

2 декабря. Открытие выставки «Солнце декабря»

Изучив биографию и творчество автора, команда художников подготовила работы о жизненном пути Чингиза Айтматова, а также инсталляции по мотивам повести «Белый пароход».

«Асанбай-центр», 19.00.

2 декабря. Рождественская ярмарка

В программе благотворительная лотерея, боди-арт, фотостойка, выступления фокусников и хора, рождественские подарки и украшения, сувениры.

Hyatt Regency Bishkek, 10.00-14.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

1 декабря. Мастер-класс «Школа киноактера»

Заслуженные актеры Кыргызстана Болот Тентимишев и Галина Кетова покажут полезные хитрости актерской игры, а также презентуют свой проект «Школа киноактера», где в самые короткие сроки можно получить хорошую актерскую подготовку. OlolohausЭркиндик, 16.00.

1 декабря. Психологическая встреча «Круг тепла»

Тема встречи — женское здоровье. Вы познакомитесь с интересными людьми, расскажете о себе и своем материнстве, поделитесь своим опытом и послушаете лекцию. Регистрация по тел. 0556334408.

Кофейня Bellagio (на проспекте Манаса), 11.00.

1 декабря. Мастер-класс «Уроки жизни от Розы Сябитовой» (Россия)

Как привлекать мужчину? В чем секрет семейного счастья? Что укрепит длительные отношения? На эти и другие вопросы бишкекчанок ответит Роза Сябитова.

Hyatt Regency Bishkek, 13.00.

1, 2 декабря. Экспресс-тестирование на ВИЧ по слюне

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. Информационная кампания этого года призывает людей узнать свой ВИЧ-статус и вирусную нагрузку. Знайте свой ВИЧ-статус. Кабинки для тестирования будут расположены в двух точках города.

Гипермаркеты «Фрунзе» в ТРЦ «Вефа» и «Дордой Плаза», 12.00-16.00.

2 декабря. Мастер-класс «Вайроворк: создание украшений»

Артем Хегай научит вас создавать украшения с помощью довольно необычной техники wire wrap art. Техника подразумевает создание украшений посредством кручения проволоки. Регистрация по телефону 0777990089.

Ololo art Studio, 15.00.

2 декабря. Городской тур «Бульварная — Дзержинка — Эркиндик»

Тур позволит вам взглянуть на Бишкек с совершенно иной стороны. Вы окунетесь в ностальгическую атмосферу былого и узнаете много интересных фактов из истории города и о выдающихся личностях Кыргызстана. Регистрация по телефону 0551787264.

Кафе-бар «Пьяный Lось», 13.00.

Для детей

1 декабря. Сказка «Морозко»

«Морозко» — новогодняя сказка о доброй девочке Настеньке и ее ленивой сестре Федукле. Настеньке помогут добрые лесные жители — Старушка-лесовушка и Медведь, а Дедушка Мороз наградит ее дорогими подарками за смелость и доброту. Интерактивный спектакль, наполненный искрометным юмором и замечательной игрой актеров.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

1 декабря. Творческие мастер-классы

В эту субботу пройдут мастер-классы «Елочка их ватных дисков», «Съедобные ежики», «Рисование «Паровозик»», «Воздушный шар своими руками». В стоимость включены материалы. Запись по телефону 0770224525.

Excellent English School, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00.





1 декабря. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

2 декабря. Детский мастер-класс «Снеговик» Детишки смастерят милого снеговика из подручных материалов. После мастер-класса малышей ждут традиционное чаепитие и кукольный театр. Регистрация по номеру 0555827028. Cave Coffee, 16.00.



2 декабря. Спектакли «Этого не может быть» и «Кыялкеч Егор»

В настоящих африканских джунглях в сказке «Этого не может быть» детей встретят озорные и завистливые мартышки, хвастливый попугай, знаменитый доктор Марабу, который может не только сотворить чудо, но и излечить от ошибок.

Ленивый и злобный медведь силой забирает у лесных жителей выращенный ими на огороде урожай. И если бы ни появился фантазер и выдумщик ежик Егорка, справедливость не была бы восстановлена.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.

2 декабря. Кулинарный мастер-класс

Ребята (5-15 лет) под присмотром профессионального кондитера приготовят шоколадный мини-торт. Фартуки и чепчики выдаются. Регистрация по телефону 0703617665.

Кондитерская Parfe, 11.00.

2 декабря. Мастер-класс «Новогодние снежинки»

Дети попробуют сделать их в технике квиллинг. Такой снежинкой можно украсить открытку, коробку с подарком или преподнести в качестве новогоднего сувенира.

ТРЦ «Детский мир», 16.00.