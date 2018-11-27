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Общество

Эвакуация авто. В Госантимонополии не согласны с обвинениями Финпола

В Госагентстве антимонопольного регулирования отрицают нарушения при эвакуации автомобилей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

По их мнению, информация о незаконном согласовании тарифов на эвакуацию транспорта не соответствует действительности. Там отметили, что предельный максимальный уровень тарифов на принудительную эвакуацию и перемещение транспорта на специализированную стоянку согласован приказом от 26 октября 2017 года. Сумма в 1,5 тысячи сомов утверждена в соответствии с методическими указаниями по расчету тарифов на принудительное перемещение и хранение задержанных транспортных средств. Методику утвердили совместным приказом Госантимонополии и ГУОБДД.

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«Тарифы устанавливались на основе расчетов ГУОБДД на одно транспортное средство и для последующего проведения торгов на понижение цены. Предельный максимальный уровень тарифов является начальной максимальной ценой таких торгов. Окончательную цену определили по результатам конкурса. Необходимость наличия экспертного заключения при рассмотрении расчетных материалов ГУОБДД не предусмотрена», — подчеркнули в организации.

«Согласование провели в соответствии с законодательством Кыргызстана, нормативными правовыми и иными актами. Относительно технических требований к эвакуаторам, количеству перевозимых автотранспортных средств, порядку проведения эвакуации и прочим техническим требованиям, то они относятся к квалификационным требованиям или технической спецификации и указываются (отражаются) в конкурсной документации», — заключили в Госантимонополии.
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