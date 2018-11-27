13:25
USD 69.85
EUR 79.43
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (110)

В Бишкеке транспорт дымит безбожно. Госструктуры предлагают лишь профилактику

В Бишкеке Госэкотехинспекция совместно с ГУОБДД проводит рейд по замеру выбросов вредных веществ в атмосферу автотранспортом.

На конечной остановке в 12-м микрорайоне инспектор ГУОБДД остановил маршрутку. Провели замер. Дымность выхлопных газов превышает 40 процентов.

«У нас есть приборы, позволяющие определить дымность и концентрацию загрязняющих веществ в выхлопах автомобилей. Сегодня мы проверяем дизельные — маршрутные такси и общественный транспорт», — рассказал главный инспектор Межрегионального управления ГИЭТБ по Бишкеку Камиль Султанмуратов.

Выбор не случаен. По данным Госагентства охраны окружающей среды, двигатели на солярке больше загрязняют окружающую среду.

Специалисты Госэкотехинспекции отметили, что в Бишкеке много старых автомобилей на дизельном топливе, у многих отсутствует катализатор, что негативно сказывается на уровне выбросов.

«Сегодня автовладельцы проходят техосмотр добровольно. Обязателен он только для спецтранспорта и транспорта, перевозящего опасные грузы и пассажиров. Но и здесь существенная проблема. Его проводят частные компании, и не всегда добросовестно», — отметил Камиль Султанмуратов.

Сотрудники ГУОБДД останавливают маршрутку. Инспектор вставляет в выхлопную трубу дымомер и просит водителя нажать на газ. Из трубы повалил черный дым. И вновь, по данным датчика, превышение дымности 40 процентов.

Водителю выписывают административный штраф в 1 тысячу сомов. Руководителя фирмы-перевозчика могут оштрафовать на сумму до 2 тысяч сомов.

«Мы регулярно проводим плановые проверки в фирмах. В месяц проверяем одну-две компании. У них должны быть свои приборы для замеров, но их нет. Часто нам отвечают, что автомобиль — собственность водителя и он сам за него отвечает и проходит техосмотр», — добавил инспектор.

Муниципальный транспорт тоже вносит негативный вклад в загрязнение воздуха. Замер показал превышение дымности автобусом на 40 процентов. Водителю выписали штраф, в мэрию направят письмо.

В Госэкотехинспекции отметили, что проверить весь транспорт не хватит ресурсов и времени. Поэтому рейды носят больше профилактический характер.
Ссылка:
просмотров: 503
Версия для печати
Материалы по теме
Смог в Бишкеке. В столице установят новые экологические посты
Смог в Бишкеке. Горожане жалуются на дым
Популярные новости
Ответить на&nbsp;обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он&nbsp;согласился Ответить на обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он согласился
Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение
Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в&nbsp;MegaCom Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в MegaCom
В&nbsp;Бишкеке задержали Александра Рябушкина В Бишкеке задержали Александра Рябушкина
Бизнес
Наслаждайтесь интернетом от&nbsp;JET целый год! Наслаждайтесь интернетом от JET целый год!
Выгодный роуминг от&nbsp;мобильного оператора О! &mdash;&nbsp;новые направления Выгодный роуминг от мобильного оператора О! — новые направления
Стать руководителем в&nbsp;27&nbsp;лет. 10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo; Стать руководителем в 27 лет. 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»
MegaCom: в&nbsp;Караколе открыт горнолыжный сезон&nbsp;&mdash; 2018-2019! MegaCom: в Караколе открыт горнолыжный сезон — 2018-2019!