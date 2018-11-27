В Бишкеке транспорт дымит безбожно. Госструктуры предлагают лишь профилактику

В Бишкеке Госэкотехинспекция совместно с ГУОБДД проводит рейд по замеру выбросов вредных веществ в атмосферу автотранспортом.
На конечной остановке в 12-м микрорайоне инспектор ГУОБДД остановил маршрутку. Провели замер. Дымность выхлопных газов превышает 40 процентов.
«У нас есть приборы, позволяющие определить дымность и концентрацию загрязняющих веществ в выхлопах автомобилей. Сегодня мы проверяем дизельные — маршрутные такси и общественный транспорт», — рассказал главный инспектор Межрегионального управления ГИЭТБ по Бишкеку Камиль Султанмуратов.
Специалисты Госэкотехинспекции отметили, что в Бишкеке много старых автомобилей на дизельном топливе, у многих отсутствует катализатор, что негативно сказывается на уровне выбросов.
«Сегодня автовладельцы проходят техосмотр добровольно. Обязателен он только для спецтранспорта и транспорта, перевозящего опасные грузы и пассажиров. Но и здесь существенная проблема. Его проводят частные компании, и не всегда добросовестно», — отметил Камиль Султанмуратов.
Водителю выписывают административный штраф в 1 тысячу сомов. Руководителя фирмы-перевозчика могут оштрафовать на сумму до 2 тысяч сомов.
Муниципальный транспорт тоже вносит негативный вклад в загрязнение воздуха. Замер показал превышение дымности автобусом на 40 процентов. Водителю выписали штраф, в мэрию направят письмо.
В Госэкотехинспекции отметили, что проверить весь транспорт не хватит ресурсов и времени. Поэтому рейды носят больше профилактический характер.