В Бишкеке транспорт дымит безбожно. Госструктуры предлагают лишь профилактику

В Бишкеке Госэкотехинспекция совместно с ГУОБДД проводит рейд по замеру выбросов вредных веществ в атмосферу автотранспортом.

На конечной остановке в 12-м микрорайоне инспектор ГУОБДД остановил маршрутку. Провели замер. Дымность выхлопных газов превышает 40 процентов.

«У нас есть приборы, позволяющие определить дымность и концентрацию загрязняющих веществ в выхлопах автомобилей. Сегодня мы проверяем дизельные — маршрутные такси и общественный транспорт», — рассказал главный инспектор Межрегионального управления ГИЭТБ по Бишкеку Камиль Султанмуратов.

Выбор не случаен. По данным Госагентства охраны окружающей среды, двигатели на солярке больше загрязняют окружающую среду.

Специалисты Госэкотехинспекции отметили, что в Бишкеке много старых автомобилей на дизельном топливе, у многих отсутствует катализатор, что негативно сказывается на уровне выбросов.

«Сегодня автовладельцы проходят техосмотр добровольно. Обязателен он только для спецтранспорта и транспорта, перевозящего опасные грузы и пассажиров. Но и здесь существенная проблема. Его проводят частные компании, и не всегда добросовестно», — отметил Камиль Султанмуратов.

Сотрудники ГУОБДД останавливают маршрутку. Инспектор вставляет в выхлопную трубу дымомер и просит водителя нажать на газ. Из трубы повалил черный дым. И вновь, по данным датчика, превышение дымности 40 процентов.

Водителю выписывают административный штраф в 1 тысячу сомов. Руководителя фирмы-перевозчика могут оштрафовать на сумму до 2 тысяч сомов.

«Мы регулярно проводим плановые проверки в фирмах. В месяц проверяем одну-две компании. У них должны быть свои приборы для замеров, но их нет. Часто нам отвечают, что автомобиль — собственность водителя и он сам за него отвечает и проходит техосмотр», — добавил инспектор.

Муниципальный транспорт тоже вносит негативный вклад в загрязнение воздуха. Замер показал превышение дымности автобусом на 40 процентов. Водителю выписали штраф, в мэрию направят письмо.

В Госэкотехинспекции отметили, что проверить весь транспорт не хватит ресурсов и времени. Поэтому рейды носят больше профилактический характер.