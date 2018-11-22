23 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

10.00-15.00 — район стеклозавода;

9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Боогочы, Босого, Сайма-Таш, Молдокулова, Кок-Жайык, Арстанбап, Шоокум);

13.00-17.00 — 3-й микрорайон, 20-30;

13.00-16.00 — отрезки улиц Элебаева, Кулатова, Горького, переулок Геологический;

9.00-18.00 — отрезок улицы Тулебердиева, Васильева, Белинского, Лущихина, Чайковского, Манаса, переулки Тихвинский, Таласский, село Чон-Арык (улица Мостовая), жилмассив «Арча-Бешик» (отрезок улицы Кок-Добо);

0.00-3.00 — отрезки улиц Кулиева, Жибек Жолу, Фучика, Профсоюзной, «110-й квартал»;

9.30-18.00 — отрезки улиц Куренкеева, Турусбекова, Ленинградской, Исанова.

2 Чуйская область

9.00-17.00 — села Восток, Маевка, Лебединовка (средняя школа, отрезки улиц Ленина, Советской, Энгельса, Мирной, 60 лет Киргизии, Озерной, Степной), Октябрьское (отрезки улиц Шопокова, Киевской, Молодежной, Молодой Гвардии, Веселой, Фрунзе, Шоссейной), Виноградное, Полевое, Кок-Джар (отрезок улицы Достук), Кашка-Суу (отрезки улиц Кашка-Суу, Актан), Ленинское (отрезки улиц Коммунаров, Алма-Атинской, переулок Ключевой), Жыламыш (отрезки улиц Жыламыш, Нуркан, Школьной), Военно-Антоновка (отрезки улиц Ленина, Советской, Пограничной, Фрунзе), Селекционное (улица Проектируемая), Джаны-Пахта (отрезки улиц Чолпонкулова, Спортивной, Садовой, Западной);

жилмассив «Ак-Ордо» (район ТЭЦ-2), села Гавриловка (отрезки улиц Южной, Тургенева, Фрунзе), Ак-Суу (улица Добровольского), ВСК имени Крупской, Сретенка (улица Ленина), Первомайское (отрезки улиц Первомайской, Прудовой, Советской, Западной), город Кант (1-й микрорайон, отрезки улиц Ломоносова, Л.Толстого, Кирпичной, Ворошилова, Сакибаева, Кирова, Московской, Советской, Пионерской, А.Чекирова, 50 лет Октября, Гагарина, Мичурина, Абрикосова, Шолохова, Парковой, Комсомольской, Зубкова, Меркулова, Октябрьской, переулок Мирный);

8.30-17.00 — села Сосновка (отрезки улиц Набережной, Первомайской), Полтавка (отрезок улицы Центральной), город Кара-Балта (отрезок улиц Ломоносова, Лермонтова, Ярославской, У.Громовой, Оборонной, Комсомольской).

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — села Саруу, Тогуз-Булак, Коксай, Джеруй, Темирканат, Колтор, Конуролон;

9.00-12.00 — село Тору-Айгыр;

13.00-16.00 — село Кызыл-Орук, город Балыкчи (улица Озерная);

10.00-13.00 — села Орукту, Чон-Орукту, Орто-Орукту, Жаркынбай.

4 Ошская область